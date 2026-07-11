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„Zničím všechny oblasti.“ Trump ostře reagoval na výzvy Íránu k jeho zabití

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  7:16
Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...

Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v rámci zasedání NATO v turecké Ankaře. (8.července 2026) | foto: AP

Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při...
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Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při...
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Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu úplným zničením v reakci na veřejné výzvy k jeho zabití, které zazněly na pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chamaneího. Armáda Spojených států podle Trumpa dostala patřičné rozkazy. Chameneí zemřel při leteckém útoku v prvních okamžicích války, kterou proti Íránu zahájily USA a Izrael 28. února.

Duchovní vůdce byl pohřben až tento týden během několikadenního obřadu. Během pohřbu vyzývali někteří účastníci k zabití Trumpa i izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Deník The Wall Street Journal tento týden s odkazem na anonymní zdroje uvedl, že Izrael nedávno sdílel s USA své zpravodajské poznatky ohledně údajného plánu Íránu zavraždit Trumpa.

Americký prezident uvedl, že jeho hrozba je reakcí na íránské výhrůžky „zavraždit nebo se pokusit zavraždit“ jeho osobu.

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„Tisíc raket je namířeno a připraveno k odpálení na Islámskou republiku Írán, přičemž další tisíce budou okamžitě následovat, pokud íránská vláda splní svou hrozbu,“ napsal Trump na své síti Truth Social. Rozkazy již podle něj byly vydány a americká armáda je připravena „zcela zdecimovat a zničit všechny oblasti Íránu“.

Trump již během války i následného křehkého příměří vyhrožoval zničením samotné íránské civilizace.

Spojené státy tento týden obnovily vzdušné útoky na cíle v Íránu poté, co Trump prohlásil, že nedávné íránské údery na lodě v Hormuzském průlivu znamenají konec křehkého příměří, a pohrozil eskalací konfliktu, pokud podobné útoky nepřestanou. Írán v odvetě zaútočil na Kuvajt, Bahrajn a Katar, kde jsou umístěny americké základny.

V pátek Trump uvedl, že Írán chce pokračovat v jednáních a Spojené státy na to přistoupily. Teherán popřel, že by žádal Washington o jednání.

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