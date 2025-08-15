Národní garda ve Washingtonu už zadržela 45 lidí. Má bojovat s kriminalitou

Příslušníci Národní gardy, které před několika dny vyslal americký prezident Donald Trump do hlavního města Washingtonu D. C., už zatkli ke středečnímu večeru nejméně 45 osob. Trump je na místo povolal s tím, že je tam potřeba bojovat proti vysoké úrovni kriminality. Ze zadržených lidí jich pobývalo v USA 29 nelegálně, napsala agentura Reuters.

Trump povoláním Národní gardy zároveň podřídil washingtonskou policii federální vládě, městská policie se nyní zodpovídá ministryni spravedlnosti Pam Bondiové. Krok přišel poté, co prezident slíbil vymýtit bezdomovectví ve Washingtonu a pozavírat místní zločince.

Národní garda hlídkuje ve Washingtonu, kam ji povolal americký prezident Donald Trump. (12. srpna 2025)
Federální agenti a policisté hlídkují ve Washingtonu, D.C. poté, co americký prezident Donald Trump oznámil převzetí metropolitní policie federálními orgány s cílem pomoci při prevenci kriminality. (12. srpna 2025)
Členové Národní gardy USA nasazení ve Washingtonu (12. srpna 2025)
Lidé ve Washingtonu protestují proti prezidentovi Donaldu Trumpovi po nasazení Národní gardy v metropoli. (13. srpna 2025)
Snaha zahrnuje vyklizení táborů bezdomovců a jejich přesídlení daleko od města, ačkoli podrobnosti tohoto plánu jsou nejasné. Podle Pentagonu bude Národní garda moci při pomoci policejním složkám dočasně zadržovat osoby, ale její vojáci nebudou mít pravomoc zatýkat.

Trumpovo oprávnění k dočasnému převzetí kontroly nad washingtonskou policií vyprší za 30 dní, prodloužení by musel schválit Kongres.

Staví barikády a fotí se s turisty. Ve Washingtonu už hlídkuje Národní garda

Starostka Washingtonu DC Muriel Bowserová, demokratka, která popřela, že by ve městě byla kriminalita mimo kontrolu, podle serveru BBC popsala nasazení vojáků jako „autoritářský zásah“.

Nasazení Národní gardy ve Washingtonu představuje stejnou taktiku vyvolávající kontroverzi, kterou Trump nedávno použil v Los Angeles k potlačení protestů proti migračním úřadům, a to navzdory nesouhlasu kalifornských představitelů.

