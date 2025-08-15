Národní garda ve Washingtonu už zadržela 45 lidí. Má bojovat s kriminalitou

Trump povoláním Národní gardy zároveň podřídil washingtonskou policii federální vládě, městská policie se nyní zodpovídá ministryni spravedlnosti Pam Bondiové. Krok přišel poté, co prezident slíbil vymýtit bezdomovectví ve Washingtonu a pozavírat místní zločince.
Snaha zahrnuje vyklizení táborů bezdomovců a jejich přesídlení daleko od města, ačkoli podrobnosti tohoto plánu jsou nejasné. Podle Pentagonu bude Národní garda moci při pomoci policejním složkám dočasně zadržovat osoby, ale její vojáci nebudou mít pravomoc zatýkat.
Trumpovo oprávnění k dočasnému převzetí kontroly nad washingtonskou policií vyprší za 30 dní, prodloužení by musel schválit Kongres.
Starostka Washingtonu DC Muriel Bowserová, demokratka, která popřela, že by ve městě byla kriminalita mimo kontrolu, podle serveru BBC popsala nasazení vojáků jako „autoritářský zásah“.
Nasazení Národní gardy ve Washingtonu představuje stejnou taktiku vyvolávající kontroverzi, kterou Trump nedávno použil v Los Angeles k potlačení protestů proti migračním úřadům, a to navzdory nesouhlasu kalifornských představitelů.