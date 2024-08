Trumpův hřbitovní přešlap. Posvátnou půdu využil pro kampaň, zuří veteráni

Na počátku srpna se v kanceláři vedení Arlingtonského národního hřbitova rozezněl telefon. Z druhé strany sluchátka se ozval jeden ze zástupců prezidentské kampaně Donalda Trumpa s na první pohled obyčejným požadavkem – republikánský lídr chtěl při soukromé pietní akci uctít památku třinácti zavražděných amerických vojáků, kteří před třemi lety zemřeli po útoku Islámského státu v Afghánistánu.

Už během telefonátu bylo zaděláno na problém. Federální zákony totiž zakazují jakékoli akce s politickým podtextem na vojenských hřbitovech. Trumpův tým ubezpečoval, že jde jen o pietu, a pozval na ni i několik příbuzných padlých vojáků. Vedení hřbitova proto souhlasilo, stanovilo si však jasná pravidla.

Ceremonie se odehraje u Hrobu neznámého vojína, kam s Trumpem budou moci i fotografové. Žádné proslovy, transparenty ani cokoli dalšího spojeného s prezidentskou kampaní. U samotných hrobů padlých, které se nacházejí v takzvané Sekci 60, nesmí Trumpův tým pořizovat jakýkoli audiovizuální záznam.

V pondělí, kdy se pieta odehrála, šlo nejprve vše podle plánu. Ceremonie před Hrobem neznámého vojína se účastnili i dva vojáci, kteří z útoku vyvázli se zraněními. Tyler Vargas-Andrews a Kelsee Lainhartová položili pamětní věnce, zástupci médií se posléze přesunuli do předem vyhrazeného prostoru a Trump se svým týmem směřoval přímo k hrobům vojáků.

Členové jeho tiskového oddělení však vše natáčeli na mobilní telefony. Zasáhla proto pracovnice hřbitova s poznámkou, že je to proti předem domluveným pravidlům. Jeden ze členů Trumpovy ochranky ji nevybíravě odstrčil s poznámkou, že na členy týmu se zákaz natáčení nevztahuje. Na Trumpa se o pár hodin později snesla tvrdá kritika nejen ze strany demokratů, ale i vysoce postavených armádních osobností. Vojenské hřbitovy jsou ve Spojených státech takřka posvátnou půdou a jakékoli porušení protokolu je považováno za obrovský přešlap.

Mluvčí Trumpovy kampaně Steven Cheung v reakci uvedl, že pracovnice hřbitova zjevně měla „nějaký záchvat psychické nemoci“. „Byla to ona, kdo začal celou věc řešit fyzicky. Přitom to bylo úplně zbytečné,“ dodal podle listu The Washington Post. Zároveň slíbil, že poskytne médiím video, které to potvrdí, žádný takový záznam však dosud nezveřejnil. Na TikTok místo toho Trump umístil video se záběry od hrobů vojáků, což je přímo v rozporu s pokyny správců hřbitova.

„V životě jsem neviděl nic tak nechutného. Je naprosto nevhodné na takové místo tahat politiku a dělat si reklamu tam, kde leží naši padlí,“ reagoval generál ve výslužbě Paul Eaton. K Arlingtonskému národnímu hřbitovu má osobní vazby, odpočívá zde i jeho zesnulý otec.

„Pokud (Trumpova) kampaň cítí potřebu obhajovat jednání svého týmu, které zahrnuje šikanu a fyzické vytlačování z cesty dlouholetého veřejného činitele a člena týmu v Arlingtonu, který se snaží chránit tento posvátný prostor, je to jen jejich vizitka,“ dodal jeden z vysoce postavených členů ministerstva obrany pod podmínkou anonymity.

Ostrý výpad J. D. Vance

Ze strany republikánů dosud nepřišla žádná omluva, manažer Trumpovy kampaně Chris LaCivita naopak přispěchal s dalším útokem na pracovníky hřbitova. Vzpurná zaměstnankyně je podle něj „opovrženíhodné individuum, které si nezaslouží reprezentovat posvátnou půdu Arlingtonského národního hřbitova“.

Za Trumpem stojí i členové rodiny, kterým někdejší prezident vzdával úctu. „Sami jsme ho pozvali, on nás neoslovil jako první. Byl k nám upřímný a srdečný, i k tomu, co se stalo našim dětem. Snaha kohokoli, kdo se to pokouší znevážit, je opovrženíhodná,“ uvedla Darin Hooverová, jejíž syn zemřel po útoku Islámského státu.

Další veteráni tak mírní nejsou. Prezidenti vojenskou část hřbitova navštěvují často, nikdy však v rámci kampaně, shodují se. „Museli se tam dostat jen tím, že šikanovali ostatní. Neprojevili žádný respekt a porušili nařízení,“ míní Karen Meredithová, jejíž syn je zde rovněž pohřben.

Co je na celé události politického? Podle dosavadního popisu takřka nic. Jenže Trump tři roky starý útok opakovaně používal v rámci kampaně proti Bidenovi, kterého označil za viníka. Do probíhající kampaně ji definitivně přelil kandidát na viceprezident J. D. Vance, který na mítinku v Pensylvánii prohlásil, že Trumpovu návštěvu hřbitova odsoudila i Kamala Harrisová. Ta se však k události nikdy nevyjádřila. „Nejradši by na Donalda Trumpa řvala jen kvůli tomu, že se tam ukázal. Ať jde k čertu,“ dodal Vance.

Arlingtonský národní hřbitov Arlingtonský národní hřbitov se nachází v americkém státě Virginie v sousedství budovy Pentagonu. Vznikl během americké občanské války na pozemku rodiny generála Leeho a jeho manželky, která byla přímým potomkem Marthy Washingtonové. Celková plocha hřbitova činí 2,53 km², odpočívá tu 400 000 mrtvých. Jsou zde též pochováváni američtí veteráni a padlí vojáci, počínaje americkou občanskou válkou a válkou v Iráku a Afghánistánu konče.

Trump se podobných přešlapů vůči nepsaným pravidlům dopustil mnohokrát, ať už v úřadu, nebo během kampaní. „Nikdy nechápal, že by něco musel dělat, aniž by z toho měl nějaký osobní prospěch. Jednou jsem s ním vedl debatu na téma smrti a obětování se pro vlast. Ale bylo to ve stylu já o koze, on o voze. Přijde mi proto pokrytecké, že teď klade věnce, když je jinak jeho mínění o veteránech někde úplně jinde,“ prozradil pod podmínkou anonymity jeden z někdejších členů Trumpovy administrativy. Cheung ho krátce nato nazval „zbabělcem“, který se ani neodváží podepsat pod svoje názory.

Harrisová u voličů posiluje

Trump se pietou a v poslední době i častým zmiňováním víry snaží zvrátit rostoucí popularitu Kamaly Harrisové. Ta začíná posilovat i v otázkách ekonomiky, kde na republikánského kandidáta výrazně ztrácela. Zatímco ještě v červenci měla v průzkumech týkajících se této problematiky manko jedenácti procentních bodů, nyní byl poměr 40 ku 43 procentům v její neprospěch, uvedla agentura Reuters.

Průzkum z 23. až 25. srpna také ukázal, že se devětapadesátileté viceprezidentce a bývalé státní zástupkyni daří i v oblasti kriminality a korupce. Její přístup by upřednostnilo 40 procent dotázaných, což je stejné procento jako u Trumpa. Osmasedmdesátiletý exprezident v této oblasti ale ještě v červenci vedl o pět procentních bodů. V oblasti imigrace 45 procent Američanů preferuje politiku Trumpa, zatímco 37 procent přístup Harrisové. V boji proti extremismu jsou zase lidé spíše pro Harrisovou, a to v poměru 42 ku 36 procentům.

Za nejdůležitější téma listopadových voleb 26 procent dotazovaných označilo právě ekonomiku, 22 procent politický extremismus a 13 procent imigraci. Z obou kandidátů je o něco lépe vnímána Harrisová, kterou pozitivně vidí 47 procent dotázaných, zatímco Trumpa 39 procent. Negativně oba vnímá nadpoloviční většina Američanů, v případě Trumpa je to 59 procent a u Harrisové 52 procent.