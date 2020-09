Hlasujte na podzim dvakrát, nabádá Trump voliče. Jde přitom o trestný čin

Severní Karolína je jedním ze států, kde se zřejmě v listopadu bude rozhodovat o vítězi souboje o Bílý dům, průzkumy zde předpovídají těsný duel mezi Trumpem a kandidátem Demokratické strany Joem Bidenem.

Prezident svůj návrh ohledně dvojitého hlasování prezentoval jako způsob, kterým by se mohli voliči ujistit, že jejich lístky zaslané poštou byly započítány.



„Budou si muset zajít zkontrolovat svůj hlas tím, že půjdou na místo a odhlasují tím způsobem, protože bude-li to započítané (korespondenční hlas), pak to nebudou moci udělat. Takže nechte je to odeslat, nechte je jít volit, a pakliže je ten systém tak dobrý, jak to o něm říkají, tak pochopitelně nebudou moci hlasovat,“ řekl Trump při středeční návštěvě Severní Karolíny v rozhovoru s lokální televizní stanicí WECT-TV.



„Posílejte své hlasovací lístky, posílejte je s vervou... pošlete jim je, ale vydejte se hlasovat,“ zdůraznil později prezident. Sám přitom v souvislosti s korespondenčním hlasováním dlouhodobě a bez pádných důkazů varuje před rozsáhlými podvody.

Nyní se podle webu Politico zdá, že naopak nabádá voliče ke spáchání volebního podvodu. Média podotýkají, že odevzdání více než jednoho hlasu ve volbách je v rozporu s federálními zákony Spojených států.

Severní Karolína klasifikuje jako „těžký zločin“, jestliže „osoba s úmyslem spáchat podvod... hlasuje ve více než jednom okrsku nebo více než jednou“. Místní právo také zakazuje přesvědčování jiných lidí k takovému postupu.

„Prezident Trump dnes (ve středu) nehorázně nabádal obyvatele Severní Karolíny, aby porušili zákon, aby mu pomohli vnést chaos do našich voleb. Dejte si záležet, abyste hlasovali, ale nehlasujte dvakrát!“ reagoval na Twitteru místní ministr spravedlnosti Josh Stein.

Trump se snaží „vytvářet zmatení“

Podle federálního ministra spravedlnosti Williama Barra se Trump snažil „ukázat, že schopnost monitorovat tento systém není dobrá“. Když mu moderátor televize CNN řekl, ze hlasovat dvakrát je nelegální, odpověděl: „Nevím, co říká zákon v daném státě.“

Televize NBC News hodnotila prezidentova slova jako eskalaci jeho snahy „vytvářet zmatení a pochybnosti kolem právoplatnosti výsledků“ listopadových voleb.

V nich se očekává rekordní počet hlasovacích lístků zaslaných poštou, a to kvůli pokračující epidemii covidu-19, která vyvolává obavy ohledně tradičního způsobu hlasování.

Odevzdávání hlasů prostřednictvím pošty zároveň není pro USA žádná novinka, podle agentury Reuters tuto metodu využila skoro čtvrtina účastníků prezidentské volby roku 2016.

Některé americké státy začaly už roky před pandemií právoplatným voličům plošně umožňovat korespondenční hlasování, přičemž pozorovatelé podle médií v těchto regionech nezaznamenali žádné významnější nesrovnalosti.