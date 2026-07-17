Trump mimoto prohlásil, že americkým televizním stanicím, které jeho 25minutový projev ve 21:00 washingtonského času odmítly vysílat, by měly být odebrány licence.
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Projev živě nepřenášely stanice ABC, NBC a CNN, a riskují tak odvetu administrativy, která na americká média vyvíjí bezprecedentní tlak.
Republikánský prezident v projevu uvedl, že nechává odtajnit citlivé informace, z nichž podle něj vyplývá, že Čína neoprávněně získala 220 milionů záznamů o amerických voličích, včetně jmen, adres a dalších údajů použitých při registraci k volbám.
Trump v projevu tvrdil, že členové amerických zpravodajských služeb informace o rozsahu čínských aktivit záměrně zatajovali.
Jeho tvrzení jsou ovšem v rozporu se zveřejněnou analýzou amerických zpravodajských služeb z roku 2021, která nezjistila žádné náznaky, že by se nějaký zahraniční subjekt pokusil nebo se mu dokonce podařilo změnit „jakýkoli technický aspekt“ hlasování v prezidentských volbách v roce 2020, včetně registrace voličů, volebních lístků, sčítání hlasů či výsledků, připomíná Reuters.
Agentura také s odvoláním na své zdroje poznamenala, že někteří představitelé Bílého domu před Trumpovým projevem vyjádřili obavy, že odtajnění informací o Číně může být zavádějící.
Čínská ambasáda ve Washingtonu Reuters sdělila, že Peking „se nikdy nevměšoval a nikdy nebude vměšovat do prezidentských voleb“.
Demokraté mezitím obvinili Trumpa ze snahy vyvolat pochybnosti o bezpečnosti voleb před listopadovým hlasováním.
Trump dlouhodobě a neopodstatněně tvrdí, že mu byly prezidentské volby v roce 2020 "ukradeny“.
Nikdy však nepředložil důkazy o existenci masivních nesrovnalostí a nespočet odborníků, nezávislých institutů i soudních rozhodnutí dospělo k závěru, že nedošlo k žádnému podvodu, který by mohl výsledky ovlivnit, zdůraznila agentura AFP.
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Trumpův projev podtrhl jeho úsilí učinit ze zabezpečení volebního procesu ústřední politické téma před listopadovými volbami do Kongresu, které se konají zhruba v polovině jeho mandátu.
Republikáni v nich budou obhajovat těsnou většinu v Kongresu a mohli by přijít o kontrolu nad jednou nebo oběma komorami.
Trump v projevu také naléhal na své republikánské kolegy v Kongresu, aby schválili zákon zavádějící nové požadavky na identifikaci voličů a prokázání občanství – navzdory dlouhodobým zjištěním, že volební podvody ve volbách ve Spojených státech jsou vzácné, podotýká Reuters.