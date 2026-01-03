„Budeme řídit zemi do té doby, než bude možné provést bezpečný, řádný a uvážlivý přechod,“ řekl během tiskové konference Trump. Podle listu The New York Times to naznačuje okupaci. Deník dodal, že prezident neupřesnil, jakým způsobem hodlá stát řídit.
Na otázku, kdo bude kontrolovat Venezuelu, Trump odvětil, že to budou „lidé, kteří stojí za mnou“. Trumpa na tiskové konferenci doprovází šéf americké diplomacie Marco Rubio a americký ministr obrany Pete Hegseth. Prezident řekl, že ve skupině řídící zemi budou i „fantastičtí lidé“ z armády. Podle Trumpa USA udělají vše proto, aby zemi nevládli „špatní lidé“ z Venezuely, kteří chtějí převzít moc po Madurovi.
|
Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura
Trump a Rubio uvedli, že neusilovali o souhlas Kongresu. Báli, že by v takovém případě byly „úniky“. Kongres podle ústavy má pravomoc vyhlásit válku, někteří politici už kritizovali Trumpa, že nejednal podle ústavy.
Trump uvedl, že Rubio už spolupracuje s vůdkyní venezuelské opozice Maríou Corinou Machadovou a naznačil, že právě ona by se mohla stát novou vůdkyní země a učinit „Venezuelu znovu velkou“. Machadová už dříve uvedla, že opozice je připravená převzít moc.
Chceme opravit ropný průmysl, slibuje Trump
Trump během tiskové konference také uvedl, že ropný průmysl ve Venezuele je „na dně“ a že velké americké společnosti vstoupí do země, aby opravily infrastrukturu a „začaly vydělávat peníze pro zemi“. Slibuje obyvatelům, že z Venezuely učiní bohatou a bezpečnou zemi.
USA podle Trumpa v případě potřeby podniknou i druhý „a mnohem větší“ útok na Venezuelu. Dodal, že USA už byly připraveny na „druhou vlnu“ a předpokládaly, že bude nutné ji uskutečnit, ale vzhledem k úspěchu operace to zřejmě nebude nutné.
|
Brilantní operace, pochvaluje si Trump. Sesazení Madura naplánoval v letním sídle
„Během krátké doby byly všechny venezuelské vojenské síly zbaveny moci,“ pochlubil se Trump s tím, že „žádná země na světě nedokázala to, co dokázala Amerika“. „Byla tma, světla v Caracasu byla z velké části zhasnuta díky určité odbornosti, kterou máme. Bylo to temné a bylo to smrtící,“ dodal.
Šéf Bílého domu znovu vzpomněl svého předchůdce v úřadu Joe Bidena. Kdyby vyhrál volby, USA by se podle Trumpa proměnily na „Venezuelu na steroidech“.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio zdůraznil, že USA nepovažují Madura za legitimního prezidenta. „Měl spoustu možností se tomu vyhnout,“ řekl o vojenské akci.