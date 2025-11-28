USA budou proti venezuelským pašerákům bojovat i na pevnině. Maduro mluví o agresi

Autor: ,
  6:53
Spojené státy začnou velmi brzy zasahovat proti venezuelským pašerákům drog i na pevnině. Podle tiskových agentur to ve čtvrtek večer řekl americký prezident Donald Trump v proslovu k příslušníkům armády. Pozemní cesta je pro pašování drog jednodušší a do USA se nesmějí dostávat, dodal prezident. Washington v posledních týdnech výrazně navyšuje počty svých vojáků a armádní techniky v Karibiku a venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro hovoří o možné agresi vůči zemi.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

USA od září provádějí zásahy proti venezuelským plavidlům, která podle Washingtonu převážejí drogy určené pro americký trh. Při více než dvou desítkách útoků přišlo o život nejméně osm desítek lidí. USA také v polovině listopadu do Karibiku přemístily největší vojenské plavidlo světa, letadlovou loď USS Gerald R. Ford.

Venezuelo, třes se? USA mohou využívat letiště a základnu Dominikánské republiky

„Asi jste si všimli, že lidé nechtějí vozit (drogy) po moři, a my je začneme zastavovat také na pevnině. Pevnina je jednodušší, ale začne to velmi brzy,“ citovala Trumpova slova agentura Reuters.

Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace. Maduro podle USA stojí v čele obchodu s drogami a Washington jej po loňských volbách, v nichž se domáhala vítězství opozice a režim nezveřejnil konečné výsledky, neuznává za prezidenta.

Americké manévry v Karibiku. Opusťte Venezuelu co nejdřív, žádá Čechy ministerstvo

Maduro tvrdí, že USA se chystají na ozbrojený konflikt vůči jeho zemi; podle některých analytiků je cílem vojenských manévrů přesvědčit venezuelskou armádu, aby ukončila svou klíčovou podporu autoritářskému vůdci.

Vstoupit do diskuse

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Český vánoční dárek pro ženu každého věku: Jak vybrat šperk, který má duši?

Komerční sdělení
Granát Turnov

Blíží se Vánoce a s nimi také každoroční otázka: jaký dárek vybrat pro ženu, aby byl skutečně osobní, hodnotný a vydržel po generace? Šperk s pravým drahokamem je sázkou na jistotu. Klíčem je ale...

28. listopadu 2025

USA budou proti venezuelským pašerákům bojovat i na pevnině. Maduro mluví o agresi

Venezuelský prezident Nicolás Maduro (18. listopadu 2025)

Spojené státy začnou velmi brzy zasahovat proti venezuelským pašerákům drog i na pevnině. Podle tiskových agentur to ve čtvrtek večer řekl americký prezident Donald Trump v proslovu k příslušníkům...

28. listopadu 2025  6:53

Tragická bilance požáru v Hongkongu: mrtvých je už 94, dvě stovky se pohřešují

Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26....

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 94. Hasiči s nejtragičtějším hongkongským požárem za mnoho desetiletí bojují od středy, podařilo se jim vyprostit stovky lidí, přes 200...

28. listopadu 2025  6:40

Gardistka postřelená u Bílého domu zemřela. Druhý zraněný stále bojuje o život

Dva členové Národní gardy USA byli postřeleni poblíž Bílého domu. (26....

Dvacetiletá členka Národní gardy Sarah Beckstromová, která byla spolu s kolegou ve středu postřelena poblíž Bílého domu, zemřela v nemocnici. Ve čtvrtek večer to oznámil prezident Donald Trump ve...

28. listopadu 2025  6:21

Stát se králem lenochů je pěkná dřina. Desítky hodin se nesmí hnout z matrace

Mladík vyhrál soutěž v „lenosti“, vydržel ležet přes 33 hodin bez vstání

V čínském městě Pao-tchou se v polovině listopadu konala soutěž v lenosti. Úkolem 240 účastníků bylo vydržet co nejdéle ležet na své přidělené matraci – bez vstávání, sezení nebo odchodu na toaletu....

28. listopadu 2025

Bezpečné florbalové mantinely: 5 technických detailů rozhoduje o kvalitě hry

Komerční sdělení
Florbalové mantinely ROSCO

Florbalový mantinel je často přehlíženou součástí hry, přitom je klíčový pro bezpečnost hráčů, dynamiku hry a plynulost turnajů. Pro správce hal, nákupčí sportovního vybavení i trenéry je důležité...

28. listopadu 2025

Prezident Pavel přijme tři kandidáty do nové vlády. Plagu, Vojtěcha a Tejce

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17....

Tři kandidáti na ministry do nové vlády, kterou sestavuje předseda ANO Andrej Babiš, zamíří v pátek dopoledne na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem. Jako první dorazí Robert Plaga, bývalý...

28. listopadu 2025

Televizní hvězda, která vyhrála studenou válku. Neuvěřitelný příběh Billa Buckleyho

Premium
William Buckley byl známý americký komentátor veřejného a politického života,...

Byl to známý americký komentátor veřejného a politického života, publicista a spisovatel. Byl to také zásadní hlas antikomunismu a ikona konzervativců. A i díky němu nakonec USA ve studené válce...

28. listopadu 2025

Poptávková doprava se rozjíždí po celém Česku. První projekt ale neuspěl

Mikrobus na zavolání začal v Moravské Třebové jezdit v září 2024. Zájem o...

Dodávka na zavolání může už od letošního července být běžnou součástí veřejné dopravy. Část krajů systém pro pokrytí okrajových částí nebo méně využívaných časů prostřednictvím takzvané poptávkové...

28. listopadu 2025

Konec účelových rezignací? Senátoři chtějí odstranit neduhy mimořádných voleb

Premium
Znovu k urně. Mezi stovky obcí, v nichž v jednom volebním období museli lidé...

Ve stovce obcí Česka se za uplynulé tři roky konaly mimořádné volby, vyvolané zastupiteli, kteří na svůj mandát rezignovali. Platí totiž, že volby se vypisují ve chvíli, kdy klesne počet zastupitelů...

28. listopadu 2025

ČT přinese více investigace i pořadů pro děti, představuje plány její šéf Chudárek

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek (27. listopadu 2025)

Nový ředitel České televize Hynek Chudárek chce zefektivnit veřejnoprávní televizi, více zacílit na diváky a přijít s novými pořady. V rozhovoru pro iDNES.cz slibuje další investigativní pořady,...

28. listopadu 2025

Potravináři se obávají zákazu plastových obalů. Bez fólie zboží nezabalí

Premium
ilustrační snímek

Od roku 2030 se nebudou smět používat některé plastové obaly. Zákaz by se mohl dotknout i smršťovací fólie, která mimo jiné poutá zboží na dřevěných paletách při transportu. Místo ní by se mohl...

28. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.