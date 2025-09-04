Příště si to rozmyslí, hájí Trump, že USA loď s pašeráky rozstřílely místo, aby ji zadržely

Na otázku, proč americká armáda raději nezastavila plavidlo a nezadržela lidi na palubě, Trump ve středu odpověděl, že pašeráci drog po úterním úderu dvakrát zváží, zda chtějí do Spojených států převážet drogy.
Úterní úder byl zásadním odklonem od obvyklých snah USA o zamezení obchodu s drogami. Je to první taková známá operace od doby, kdy Trump v srpnu ve vodách poblíž Venezuely výrazně zvýšil přítomnost amerických válečných lodí. Šéf americké diplomacie Marco Rubio ve středu varoval, že podobné útoky se budou opakovat.
|
Napětí v Karibiku graduje. Američané zasáhli loď z Venezuely, vezla drogy, tvrdí
Venezuelský ministr vnitra Cabello ve středu odsoudil americký úder a uvedl, že Spojené státy „zavraždily 11 lidí bez řádného soudního procesu“.
Američtí představitelé tvrdí, že pašování kokainu z Venezuely do USA přispívá k případům předávkování v zemi a že do kokainu je často přimíchaný fentanyl. Obviňují venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, že je zapojen do pašování drog a že patří mezi vůdce údajné drogové organizace Cártel de los Soles.
Americký ministr obrany Pete Hegseth po útoku stanici Fox News řekl, že Maduro řídí Venezuelu jako „boss drogového narkostátu“.
|
USA zdvojnásobily odměnu za dopadení venezuelského lídra. Nabízí miliardu korun
Trumpova republikánská administrativa neposkytla žádné důkazy pro Trumpovo tvrzení, že loď ovládali členové venezuelského gangu Tren de Aragua a že se do USA snažili propašovat dogy, píše agentura AP.
Podle právních odborníků by se mohlo jednat o porušení mezinárodního práva. „Úmyslné zabíjení mimo boje v rámci ozbrojeného konfliktu je nezákonné, pokud není provedeno za účelem bezprostřední záchrany života,“ sdělila stanici BBC profesorka práv Mary Ellen O’Connellová z univerzity v Notre Dame v Indianě.
Podle Charty OSN mohou země použít sílu, pokud jsou napadeny, a nasadit své ozbrojené síly na sebeobranu. Trump v minulosti obvinil gang Tren de Aragua z invaze a kořistnických útoků na území USA.
Trumpova administrativa rovněž prohlásila Tren de Aragua za teroristickou organizaci. „Označit každého za teroristu z něj ještě nedělá legitimní cíl a neumožňuje státům obcházet mezinárodní právo,“ řekl BBC profesor Luke Moffett z Queen’s University v Belfastu.
Použití síly by podle něj v tomto případě mohlo představovat mimosoudní svévolné zabití a závažné porušení lidských práv.