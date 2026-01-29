Brzy bezpečně do Venezuely, slíbil Trump a nařídil otevření vzdušného prostoru

Americký prezident Donald Trump nařídil znovuotevření venezuelského vzdušného prostoru pro komerční lety a uvedl, že Američané budou brzy moci do země cestovat. Letecká společnost American Airlines již v reakci oznámila, že plánuje obnovení pravidelných letů do Venezuely, které kvůli zákazu americké administrativy v roce 2019 pozastavila.

Trump uvedl, že ministrovi dopravy Seanu Duffymu a americkým ozbrojeným silám nařídil zrušení zákazu letů a otevření vzdušného prostoru ještě ve čtvrtek. Trump o tom dle svých slov již informoval prozatímní venezuelskou prezidentku Delcy Rodríguezovou.

„Američtí občané budou velmi brzy moci cestovat do Venezuely a budou tam v bezpečí,“ uvedl ve čtvrtek Trump. V roce 2019 USA přerušily s Venezuelou diplomatické vztahy a vyzvaly své občany, aby tam necestovali.

Trump uzavírá vzdušný prostor. Venezuela je letecky téměř odříznutá od světa

Ve čtvrtek nicméně ministerstvo zahraničí USA na svém webu ponechalo doporučení do Venezuely nejezdit, a to s ohledem na vysoké riziko svévolného zadržení, mučení, únosů a dalších hrozeb pro americké občany.

Začátkem týdne americký ministr zahraničí Marco Rubio v Senátu uvedl, že předpokládá, že Spojené státy brzy obnoví své diplomatické zastoupení ve Venezuele.

Americké síly 3. ledna bombardovaly Venezuelu, vtrhly do Caracasu a zajaly prezidenta Nicoláse Madura a první dámu Cilii Floresovou. Následně prezidentský pár unesly do New Yorku, kde dvojice čelí obvinění z narkoterorismu.

Rozdíly nesmí být. Prozatímní venezuelská prezidentka vyzvala k dohodě s opozicí

Po Madurově únosu se stala prozatímní prezidentkou Delcy Rodríguezová, která před tím zastávala post viceprezidentky. Spojené státy s ní zatím spolupracují. Trump nedávno prohlásil, že USA budou Venezuelu spravovat roky.

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Rusko přišlo o 1,2 milionu vojáků, tvrdí zpráva. Kreml hrozivou bilanci odmítá

Mrtví vojáci po ukrajinském úderu ve vojenském výcvikovém prostoru u okupované...

Zpráva washingtonského Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) uvádí, že Rusko od rozpoutání války proti Ukrajině v únoru 2022 přišlo o 1,2 milionu vojáků. To je více než kterákoli...

Putin slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev, tvrdí Trump

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev, prohlásil ve čtvrtek americký prezident Donald Trump. Moskva zatím nepotvrdila, že se zastavením útoků na...

29. ledna 2026  18:24,  aktualizováno  21:02

Žena na Chebsku spadla do výtahové šachty a zemřela

Ilustrační snímek

V Lubech na Chebsku spadla do výtahové šachty devětašedesátiletá žena, na následky pádu zemřela. Další okolnosti případu policie odmítla komentovat. Vyloučila však cizí zavinění. Na místě zasahovali...

29. ledna 2026  20:32

Mladík na Rokycansku chtěl skočit z komína, zachraňovali ho hasiči i policisté

Policisté a hasiči na Rokycansku zachraňovali mladíka, který chtěl skočit z 90...

Hasiči s policisty ze zásahové jednotky sundávali ve Strašicích na Rokycansku mladého muže z 90 metrů vysokého komínu. Podle prvního hlášení měli jeho blízcí strach, že chce ukončit svůj život.

29. ledna 2026  20:23

Ministři zahraničí EU ocenili české občany za pomoc Kyjevu, hlásil Macinka z Bruselu

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se svým ukrajinským protějškem...

Situace na Ukrajině je tragická. Ministři zahraničí zemí EU ve čtvrtek podle šéfa české diplomacie Petra Macinky ocenili české občany za solidaritu, kterou prokázali zasíláním peněz na sbírky na...

29. ledna 2026  19:39

Koalice tlačí návrh, který jí usnadní propouštění státních úředníků

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Andrej Babiš a Karel Havlíček...

Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě usnadnit propouštění státních úředníků. Má nahradit dosavadní zákon o...

29. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  19:10

Macron v Paříži přijal Fica. Připomněl mu nutnost solidarity pro nezávislost Evropy

Francouzský prezident Emmanuel Macron se v Paříži sešel se slovenským premiérem...

Slovenský premiér Robert Fico se ve čtvrtek v Paříži sešel s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Podle Fica jednali o spolupráci obou zemí v jaderné energetice a zbrojařském průmyslu,...

29. ledna 2026  19:01

Co to předvádí? Mladí Američané litují, že volili Trumpa, děsí je ICE i konflikty v cizině

Premium
Muž šlapající na obrázek amerického prezidenta Donalda Trumpa. (28. ledna 2026ú

Američané mladší 30 let, kteří volili Donalda Trumpa, se začínají k prezidentovi stavět čím dál kritičtěji. V průzkumech vyjadřují nespokojenost s jeho vládou. Vadí jim násilné počínání imigračních...

29. ledna 2026

V Ústí nad Orlicí vlak srazil člověka. Provoz na trati stojí, jezdí náhradní autobusy

U Plzně srazil vlak člověka, provoz na trati je přerušen

V Ústí nad Orlicí, které leží na hlavním železničním koridoru, je přibližně od 17:30 zastavený provoz. Vlak tam srazil člověka, který na následky zranění zemřel. České dráhy na webu odhadují obnovení...

29. ledna 2026  18:28,  aktualizováno  18:58

V Minneapolisu obnovím právo a pořádek, slibuje Trumpův „pohraniční car“ Homan

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ochranu hranic Tom Homan...

Úkolem Toma Homana, zmocněnce prezidenta USA Donalda Trumpa pro ochranu hranic, je obnovit právo a pořádek v Minneapolisu a pracovat na odstranění hrozeb z komunity. Homan to řekl poprvé od příjezdu...

29. ledna 2026  18:30

Na Rakovnicku se převrátila cisterna, tisíce litrů benzinu a nafty unikly i do potoka

Při havárii cisterny na Rakovnicku uniklo zhruba 8 tisíc litrů pohonných hmot....

Na Rakovnicku u obce Žďár ve čtvrtek časně ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Podle odhadu uniklo přes osm až deset tisíc litrů pohonných látek, převážně nafty. Část se hasičům...

29. ledna 2026,  aktualizováno  17:41

Vojenští piloti berou o sto procent méně než ti civilní, zlobil se Babiš

Projekt nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu je v takovém stadiu,...

Premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti ve čtvrtek, po návratu z návštěvy vojenské letecké základny v Čáslavi, zveřejnil nové video. „Co je absolutně neuvěřitelné, že naši nejlepší piloti mají o...

29. ledna 2026  17:33

