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Ukrajina jako slepá. Čelí raketám bez americké výstrahy. Nátlak, nebo selhání?

Barbora Libayová
  18:30

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Ukrajina čelí raketám bez varování. | foto: Reuters

Dvě noci po sobě padaly na Ukrajinu ruské balistické střely, aniž by dostala včasnou výstrahu od Američanů jako obvykle. Stalo se tak poté, co prezident Donald Trump v pátek pohrozil, že by tyto životně důležité informace mohl zastavit, pokud Kyjev nezanechá útoků na ruské rafinerie.

Opět žádné varování od našich partnerů, reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na další z řady ruských balistických útoků, jehož cílem byla tentokrát energetická infrastruktura v Kyjevě. A do toho přišel rozsáhlý výpadek satelitního internetu Starlink společnosti SpaceX Elona Muska.

Síť, která zajišťuje ukrajinské armádě klíčové spojení na frontě a reakci protivzdušné obrany, najednou přestala fungovat u zařízení pohybujících se rychleji než 160 kilometrů za hodinu. Ukrajina tak zůstala během ruských úderů slepá.

V této chvíli není jasné, kdo – a jestli vůbec někdo – v případě dvojího výpadku včasné výstrahy lže.

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