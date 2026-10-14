Opět žádné varování od našich partnerů, reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na další z řady ruských balistických útoků, jehož cílem byla tentokrát energetická infrastruktura v Kyjevě. A do toho přišel rozsáhlý výpadek satelitního internetu Starlink společnosti SpaceX Elona Muska.
Síť, která zajišťuje ukrajinské armádě klíčové spojení na frontě a reakci protivzdušné obrany, najednou přestala fungovat u zařízení pohybujících se rychleji než 160 kilometrů za hodinu. Ukrajina tak zůstala během ruských úderů slepá.
V této chvíli není jasné, kdo – a jestli vůbec někdo – v případě dvojího výpadku včasné výstrahy lže.