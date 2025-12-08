Zelenskyj mě zklamal, mírový plán ani nečetl, prohlásil Trump

Autor: ,
  6:56
Za konstruktivní, ale nelehké označil v noci na pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj několikadenní rozhovory ukrajinské delegace se zástupci Spojených států o americkém mírovém plánu. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Zelenskyj jej zklamal tím, že podle něho plán ani nečetl.

Válka na Ukrajině

Zelenskyj si v sobotu telefonoval se zvláštním americkým vyslancem Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, s nimiž předtím tři dny na Floridě jednal předseda ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov a náčelník generálního štábu Jurij Hnatov.

Mírový plán jsme s USA vylepšili, potvrdil Zelenskyj před jednáním Witkoffa a Putina

„Američtí zástupci znají základní ukrajinské pozice,“ uvedl Zelenskyj podle agentury Reuters. „Rozhovory byly konstruktivní, i když ne lehké,“ dodal prezident.

Donald Trump (27. listopadu 2025)
Jedna z nejtěžších chvil dějin, ztratíme USA, nebo důstojnost, řekl Zelenskyj
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov po jednání na Floridě ohledně podmínek pro ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. (30. listopadu 2025)
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov po jednání na Floridě ohledně podmínek pro ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. (30. listopadu 2025)
17 fotografií

V pondělí chce o výsledcích jednání a aktuální situaci hovořit s lídry Británie, Francie a Německa v Londýně.

Američané v listopadu představili mírový plán, který Kyjev a evropské země považovaly za výrazně proruský a navrhli úpravy, načež Washington prezentoval novou verzi plánu. Ruský prezident Vladimir Putin, který byl ochoten o první verzi vyjednávat, ve čtvrtek řekl, že k částem nové podoby plánu má Rusko výhrady.

Produktivní, ale ještě je potřeba další práce, uvedl Rubio po jednání s Ukrajinci

„Mluvili jsme s prezidentem Putinem, mluvili jsme s vůdci Ukrajiny, především se Zelenským, prezidentem Zelenským, a já musím říci, že jsem trochu zklamán, že prezident Zelenskyj ještě nečetl ten návrh,“ řekl Trump v neděli během večerní slavnosti ve Washingtonu novinářům bez dalšího vysvětlení.

Šéf Bílého domu již několikrát Zelenského kritizoval například za malou ochotu přenechat Rusku ukrajinské území za účelem dojednání míru. Kritická slova na adresu Putina, který podle evropských či ukrajinských politiků nejeví opravdový zájem o mír a chce pokračovat v bojích, volí Trump méně často, i jeho přístupem ale již byl podle svých slov několikrát zklamán.

