Trump odpovídal na otázku, která ze současných válek – zda ta s Íránem, nebo ta na Ukrajině – skončí dříve. Podle něho to možná bude současně.
„Myslím si, že Ukrajina je z vojenského hlediska poražena, ale z falešných zpráv by to člověk nepoznal,“ řekl Trump. „Měli 159 lodí. Všechny jsou teď pod vodou.“
Ruská agentura TASS Trumpovo tvrzení, že je Ukrajina poražena, vyzdvihla. Upozornila nicméně, že svá slova opřel o údaje týkající se Íránu.
Trump předtím telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který mu nabídl v konfliktu s Íránem pomoc, ale zároveň varoval před pozemní operací.
„Řekl jsem, že bych mnohem raději viděl, kdyby se zapojili do ukončení války s Ukrajinou,“ uvedl Trump.
Šéf Bílého domu také v Oválné pracovně uvedl, že by neměl problém s tím stát se astronautem a podívat se do vesmíru.