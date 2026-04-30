Trump si pletl Ukrajinu s Íránem. Je poražená, přišla o 159 lodí, řekl

  11:09
Vlnu zmatení vyvolaly výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa během setkání s posádkou mise Artemis II v Oválné pracovně. Šéf Bílého domu spojil válku s Íránem s ruskou agresí proti Ukrajině, již označil za poraženou.

Trump odpovídal na otázku, která ze současných válek – zda ta s Íránem, nebo ta na Ukrajině – skončí dříve. Podle něho to možná bude současně.

„Myslím si, že Ukrajina je z vojenského hlediska poražena, ale z falešných zpráv by to člověk nepoznal,“ řekl Trump. „Měli 159 lodí. Všechny jsou teď pod vodou.“

Prezident Donald Trump s ředitelem NASA Jaredem Isaacmanem při setkání s astronauty mise Artemis II NASA Victorem Gloverem, Christinou Kochovou, Reidem Wisemanem a Jeremym Hansenem v Oválné pracovně Bílého domu. (29. dubna 2026)
Ruská agentura TASS Trumpovo tvrzení, že je Ukrajina poražena, vyzdvihla. Upozornila nicméně, že svá slova opřel o údaje týkající se Íránu.

Trump předtím telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který mu nabídl v konfliktu s Íránem pomoc, ale zároveň varoval před pozemní operací.

Trump a Putin se shodli na příměří během květnových oslav, řešili také Írán

„Řekl jsem, že bych mnohem raději viděl, kdyby se zapojili do ukončení války s Ukrajinou,“ uvedl Trump.

Šéf Bílého domu také v Oválné pracovně uvedl, že by neměl problém s tím stát se astronautem a podívat se do vesmíru.

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Pavel se sejde s finským prezidentem. Proberou NATO i podporu Ukrajiny

Prezident Petr Pavel debatoval se studenty pardubické univerzity. (22. dubna...

Prezident Petr Pavel bude v pondělí s finským prezidentem Alexanderem Stubbem hovořit v Praze o pokračující podpoře Ukrajiny či o posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance (NATO). Očekává...

Bohužel naše předpovědi nelhaly, varují meteorologové před čarodějnicemi

Pokus s hranicí dřeva polité benzinem, který provedli liberečtí profesionální...

Na mnoha místech Česka se během čtvrtečního posledního dubnového večera rozhoří ohně při tradičním pálení čarodějnic. Vzhledem k dlouhodobému suchu hasiči varují před vznikem požárů a vyzývají lidi,...

Na čerpací stanici explodovala nádrž auta na stlačený plyn, výbuch zranil řidiče

Na čerpací stanici v Plynární ulici v Ostravě explodovala CNG nádrž osobního...

K explozi CNG nádrže osobního automobilu v centru Ostravy vyjížděli dopoledne hasiči. Událost se stala na čerpací stanici v Plynární ulici v Ostravě - Přívozu krátce po desáté hodině. Řidič, který se...

Okamura se setkal s prezidentem Vučičem. Jste naši přátelé, zdravil Srby

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní...

Od našeho zpravodaje v Srbsku Ve čtvrtek pokračuje návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) v Srbsku. Českou delegaci dopoledne přijal srbský prezident Aleksandar Vučić. Ještě předtím se Okamura setkal s...

Lanovka na Petřín se při testech částečně odhalila, skrývá už jen to nejdůležitější

Na Petříně probíhají servisní a ověřovací jízdy nových vozů lanovky

Nové vozy lanovky na Petřín už jsou v zápřahu na zrekonstruované trati. Týden po jejich usazení na koleje absolvují servisní a ověřovací jízdy vozů, které slouží k odladění celého systému. Kabiny se...

Svoboda médií je nejnižší za 25 let, píší Reportéři bez hranic. Česko si pohoršilo

ilustrační snímek

Svoboda médií ve světě je nejnižší za posledních 25 let, uvedla v pravidelné zprávě mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic. Ve více než polovině ze 180 sledovaných zemí je podle ní...

Dostál ze Stačilo! letos nepoletí do Moskvy na oslavy, Foldyna by pozvání přijal

Kandidát do Evropského parlamentu Ondřej Dostál ve štábu Stačilo!. (9. června...

Europoslanec za hnutí Stačilo! Ondřej Dostál letos nepojede na oslavy konce války do Moskvy. Loni do ruské metropole odletěl, stejně jako slovenští politici Robert Fico či L’uboš Blaha. Dostál...

Zvířecí záchrannou stanici drtí nájezdy zlodějů, funguje jen v nouzovém režimu

Záchrannou a odchytovou službu pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů trápí...

S opakovanými nájezdy zlodějů se potýká Záchranná a odchytová služba pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů. Naposledy si odsud nenechavci odnesli mimo jiné speciální vybavení, které je potřeba k...

VIDEO: Ukrajinci zasáhli ruské lodě, které střežily Kerčský most

Ukrajinci zasáhli ruské lodě v Kerčském průlivu

Ukrajinská armáda ve čtvrtek oznámila, že zasáhla ruské lodě střežící Kerčský (Krymský) most, který spojuje okupovaný poloostrov s Ruskem. Ruská plavidla zde podle Ukrajiny zajišťovala přechod a...

Ať se volí už od 16 let, chce TOP 09. Do boje o Senát vyšle Zemanova exporadce

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel při startu kampaně před senátními a...

Kampaň před podzimními komunálními a senátními volbami rozjíždí opoziční TOP 09. Její předseda Matěj Ondřej Havel se vypraví na road show nazvanou Havel jede topku. „Andrej Babiš se vzhlédl v...

Pavel by měl žalovat vládu, neumožní-li mu jet na summit NATO, řekl jeho poradce

Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026)

Pokud bude vláda Andreje Babiše (ANO) bránit prezidentovi Petru Pavlovi v cestě na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku, prezidentův poradce Tomáš Lebeda hlavě státu doporučí...

