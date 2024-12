Trump chce pozastavit zákon o zákazu TikToku v USA, slibuje politické řešení

7:12

Zvolený americký prezident Donald Trump vyzval Nejvyšší soud Spojených států k pozastavení zákona, který by vedl k zákazu sociální sítě zaměřené na tvorbu krátkých videí TikTok v USA, pokud by ji čínská mateřská firma ByteDance do 19. ledna neprodala. Informovaly o tom agentury Reuters a Bloomberg.