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Koho chtějí USA pustit k jednacímu stolu s hlavními aktéry? Trump se vrací k Ukrajině

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Ukončeme tu válku. Podle Trumpa bylo setkání se Zelenským velmi dobré. „Rusko by mělo uzavřít dohodu,“ uvedl po jednání s ukrajinským prezidentem, na kterém byli přítomni i zástupci EU a států G7. | foto: Reuters

Jelizaveta Sůvová
Americký prezident Donald Trump se po ukončení íránské krize prý chce znovu soustředit na zprostředkování míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Reakce v Moskvě jsou příznivé, v Evropě opatrné.

Důvody k obavám jsou dva: jaký zvolí šéf Bílého domu postup? A koho pustí k jednacímu stolu společně s hlavními účastníky války?

Kyjev se snaží nynější výhodu na bojišti přetavit na výhodu i u jednacího stolu.

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