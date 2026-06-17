Důvody k obavám jsou dva: jaký zvolí šéf Bílého domu postup? A koho pustí k jednacímu stolu společně s hlavními účastníky války?
Kyjev se snaží nynější výhodu na bojišti přetavit na výhodu i u jednacího stolu.
Důvody k obavám jsou dva: jaký zvolí šéf Bílého domu postup? A koho pustí k jednacímu stolu společně s hlavními účastníky války?
Kyjev se snaží nynější výhodu na bojišti přetavit na výhodu i u jednacího stolu.
Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...
Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...
Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...
Nejdřív si Američané stěžovali, že nákladná renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu nepřinesla žádnou změnu a oni nevidí rozdíl. No, teď už ho vidí. Jezírko totiž zezelenalo. První řasy...
Odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet má být od 19. června 2026 jednodušší. Podle nové unijní úpravy mají e-shopy a další firmy nově nabídnout viditelné tlačítko, přes které zákazník smlouvu...
Americký prezident Donald Trump se po ukončení íránské krize prý chce znovu soustředit na zprostředkování míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Reakce v Moskvě jsou příznivé, v Evropě opatrné.
Cena výstavby je jenom zlomek z toho, co kupující v ceně bydlení platí. Za zdražováním je potřeba hledat jiné důvody, říká předseda představenstva tuzemské pobočky stavební firmy Hochtief Tomáš...
Vládní koalice v týdnu schválila konec koncesionářských poplatků. Českou televizi i rozhlas bude platit stát, rozpočet obou médií tak budou každý rok schvalovat poslanci. Šéf Sněmovny Tomio Okamura...
Indie dočasně zablokovala komunikační platformu Telegram kvůli obavám z podvodů uchazečů o studium na lékařských fakultách. Omezení má trvat do 22. června. Informovalo o tom v úterý indické...
Námořníci na ruské fregatě vypálili varovné výstřely na jachtu v Lamanšském průlivu, uvedl zdroj Reuters. Britská armáda incident vyšetřuje. Jachta se v Lamanšském průlivu nebezpečně blížila k ruské...
Pražská Kampa se v úterý večer proměnila v dějiště slavnostní premiéry muzikálu Klan Baťa. Na červeném koberci se objevili tvůrci a herci nové inscenace, která připomíná 150. výročí narození...
Vyšší teploty a sucho způsobují, že voda z krajiny mizí rychleji a vinaři na jižní Moravě se učí fungovat v nových podmínkách. „Sucho není jen problém vinohradů, ale celé ekonomiky zemědělství,” říká...
Když ukrajinské tajné služby hledaly, koho by pověřily sabotáží na ruském plynovodu Nord Stream, mezi vojáky nikoho nenašly. Obrátily se proto na civilisty. A mezi nimi i na mladou Freyu. Uhrančivě...
Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková rezignovala. Důvodem je přesun agendy pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Nastavení jí neumožňuje efektivně působit, uvedla ve...
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Pražský obvodní soud schválil smír ve sporu o televizní vysílání filmu Sbormistr. Na svém webu to v úterý uvedla Česká televize (ČT), která byla jedním z producentů filmu. Podmínky smíru však nemohou...
Česká nezařazená europoslankyně Nikola Bartůšek (zvolena za Přísahu) vstoupila do frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR), v níž zasedají zákonodárci zvolení za ODS. Frakce v úterý...