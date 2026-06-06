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Spáč Don? Trumpovi se vrací přezdívka, kterou roky častoval Bidena

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  13:51
Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci v Oválné pracovně na několik vteřin zavřel oči. Demokraté ho následně na sociálních sítích zesměšňovali stejným způsobem, jakým Trump v minulosti útočil na Joea Bidena.
Americký prezident Donald Trump čelí kritice za krátký výpadek soustředění při...

Americký prezident Donald Trump čelí kritice za krátký výpadek soustředění při tiskové konferenci o uhlí v Oválné pracovně. (4. června 2026) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump čelí kritice za krátký výpadek soustředění při...
Americký prezident Donald Trump čelí kritice za krátký výpadek soustředění při...
Americký prezident Donald Trump čelí kritice za krátký výpadek soustředění při...
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Donald Trump se ve čtvrtek odpoledne sešel s novináři na akci věnované uhlí. Když předal slovo řediteli Agentury pro ochranu životního prostředí Lee Zeldinovi a ministrovi vnitra Dougu Burgumovi, opřel se v křesle a na několik okamžiků zavřel oči, informuje deník The Independent.

Ospalého Joea střídá mátožný Don. Trump v Oválné pracovně vypadal, jako by spal

Krátký moment stačil demokratům i liberálním komentátorům na sociálních sítích. Začali totiž používat stejnou taktiku, kterou Trump v minulosti mířil na Joea Bidena. Během kampaní ho opakovaně označoval za „Sleepy Joe“ a zpochybňoval jeho fyzickou i mentální způsobilost k výkonu funkce prezidenta.

„Velitel spánku nastoupil do služby,“ uvedl oficiální účet Demokratické strany na X. „Spánek je mnohem lepší než poslouchat řeči Lee Zeldina,“ poznamenal účet tiskového oddělení demokratické guvernérky New Yorku Kathy Hochulové. „Spáč Don je zpátky,“ jásal tým kalifornského guvernéra Gavina Newsoma.

K potenciálnímu šlofíku se vyjádřil i syn předchozího prezidenta Hunter Biden. Jeho otec byl terčem Trumpových útoků pod přezdívkou Spáč Joe. „Vidíte...říkal jsem vám, že před sebou máme klon. Zapomněli mu nabít baterky,“ napsal Hunter.

Bílý dům v ostře formulovaném příspěvku na sociálních médiích popřel, že by Trump spal. „Na zveřejněném videu má oči otevřené, vy pitomci, co dýcháte pusou,“ opáčil účet Bílého domu Rapid Response 47 jako odpověď progresivnímu hnutí Headquarters.

Kromě žertů se na internetu objevily obavy o prezidentovo zdraví. Kardiolog bývalého viceprezidenta Dicka Cheyneho Jonathan Reiner poukázal na chybějící záznamy o poruchách spánku v nedávné lékařské prohlídce.

Demokratický kongresman Ted Lieu z Kalifornie také zpochybnil prezidentův zdravotní stav. „Nedokáže zůstat vzhůru při důležitých akcích v Bílém domě a na zasedáních vlády. Bílý dům musí otevřeně přiznat, proč Trump tak často jezdí do nemocnice a proč mu lékaři neustále dělají kognitivní testy,“ prohlásil kongresman. Svá tvrzení však nijak nedoložil.

„Skvělému zdraví“ Donalda Trumpa nevěří už nadpoloviční většina Američanů

Lieu se ve středu na slyšení v Sněmovně zeptal ministra zahraničí Marca Rubia, jestli někdy Trump na schůzi usnul. „Nikdy jsem ho neviděl usnout. Naopak, ten člověk nespí,“ opáčil Rubio.

Téměř osmdesátiletý prezident opakovaně čelí kritice svých fyzických a duševních schopností. V listopadu 2025 Demokraté poukazovali na zjevnou únavu prezidenta při tiskové konferenci v Oválné pracovně.

Lékař Bílého domu Dr. Sean Barbabella uvedl, že Trump je po nedávné lékařské prohlídce ve skvělé kondici a jeho srdeční, plicní i neurologické funkce jsou v pořádku.

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