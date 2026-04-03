Rozpočet USA schvaluje Kongres Spojených států, kde je k jeho přijetí potřeba podpora obou politických stran. Kongres připravuje svůj vlastní návrh a rozpočtové návrhy prezidenta zákonodárci často vnímají spíše jako politické priority administrativy než závazný plán. V tomto případě jde i o snahu republikánů udržet si většinu v obou komorách Kongresu při listopadových volbách.
Administrativa uvádí, že úspor chce dosáhnout omezením či zrušením programů, které považuje za neefektivní nebo zbytečné, včetně některých výdajů na zelenou energii či desítek programů ministerstva spravedlnosti. Zároveň ale navrhuje zvýšit rozpočet resortu spravedlnosti o 13 procent s cílem posílit boj proti násilné kriminalitě.
Trump již před začátkem války proti Íránu naznačil, že chce posílit obranný rozpočet a modernizovat armádu pro hrozby 21. století. Pentagon navíc minulý měsíc požádal o 200 miliard USD na válečné operace a doplnění munice a zásob.
Trump tento týden zdůraznil, že armáda je jeho prioritou. Při soukromé akci v Bílém domě uvedl, že federální vláda nemůže současně zajišťovat péči o děti, Medicaid či Medicare, a že tyto záležitosti by měly řešit spíše státy než federální rozpočet.
Spojené státy dlouhodobě fungují s výrazným schodkem - roční deficit se blíží dvěma bilionům USD a celkový dluh překročil 39 bilionů USD. Asi dvě třetiny ročních výdajů, odhadovaných na sedm bilionů USD, připadají na zdravotní programy Medicare a Medicaid a na důchody v rámci Social Security. Zbytek rozpočtu je přibližně rovnoměrně rozdělen mezi obranu a domácí programy, téměř po jednom bilionu USD. A právě zde se vedou hlavní politické spory v Kongresu.
Rozpočtový dokument představený Bílým domem připravil ředitel rozpočtu Russell Vought. Dokument přichází v době, kdy se Sněmovna a Senát stále neshodly na financování letošního roku a zablokovaly rozpočet ministerstva vnitřní bezpečnosti, přičemž demokraté požadují změny v Trumpově imigrační politice, které republikáni odmítají.