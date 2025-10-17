Budu si volat s Putinem, řekl Orbán. Šéf Kremlu se má v Budapešti sejít s Trumpem

Autor: ,
  8:30
Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že bude v pátek jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Důvodem je prý zahájení příprav na setkání Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Budapešti. Setkání mezi ruským a americkým prezidentem bude podle Orbána o míru, píše agentura Reuters.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Trump setkání oznámil ve čtvrtek poté, co se svým ruským protějškem několik hodin telefonoval. Podle něj se setkají v maďarském hlavním městě, aby projednali ukončení války na Ukrajině, uvedl na své sociální síti Truth Social.

Maďarský premiér Viktor Orbán se sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti. (30. října 2019)
Maďarský premiér Viktor Orbán se sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti. (30. října 2019)
Maďarský premiér Viktor Orbán a americký prezident Donald Trump si podávají ruce před summitem v Egyptě. (13. října 2025)
Maďarský premiér Viktor Orbán se v Moskvě setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (5. července 2024)
11 fotografií

Orbán v rozhovoru pro státní rozhlas řekl, že setkání by se mohlo uskutečnit v příštích dvou týdnech, pokud se americkému a ruskému ministru zahraničí podaří vyřešit zbývající otevřené otázky na plánovaném setkání příští týden.

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

„Včera večer jsem vydal příkaz k vytvoření organizačního výboru, stanovili jsme nejdůležitější úkoly a přípravy již začaly,“ uvedl Orbán.

Orbán, který je dlouholetým spojencem Trumpa, si i přes válku na Ukrajině udržuje úzké vztahy s Ruskem. Maďarsko podle něj už začalo schůzku plánovat. Uvedl, že pokud při schůzce mezi Trumpem a Putinem dojde k uzavření mírové dohody, povede to k nové fázi hospodářského rozvoje v Maďarsku a Evropě. Evropa by měla podle něj vytvořit své vlastní diplomatické vztahy s Ruskem, uvedl podle Reuters.

Zelenskyj jede k Trumpovi pro tomahawky, delegace už jednala s výrobcem

Rozhovor mezi Trumpem a Putinem se uskutečnil z iniciativy ruské strany. Ruský prezident přesvědčoval Trumpa, že dodávka amerických střel s plochou dráhou letu Tomahawk Ukrajině by uškodila mírovému procesu a rusko-americkým vztahům.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je ve Washingtonu, kde se v pátek s Trumpem setká. Očekává se, že ho požádá právě o americké střely Tomahawk. Ukrajina by jimi mohla útočit na cíle v hloubi ruského území, od čehož si Zelenskyj slibuje vyvinutí takového tlaku, který by Rusko donutil válku ukončit.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (36 příspěvků)

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Babiš vyzval vládu, ať už nečiní zásadní rozhodnutí. Pavlovi poděkoval za pomoc

Předseda hnutí ANO a pravděpodobně budoucí premiér Andrej Babiš v pátek ráno na sociální síti opět zveřejnil video, v němž dosluhující vládu Petra Fialy znovu kritizoval kvůli rozpočtu. „Děkuji panu...

17. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:50

Podvod s dotacemi z EU za sedm milionů. Jako zástěrka sloužily dětské kluby

Kriminalisté obvinili ženu a muže z pokusu o dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Případ se týká tří dětských zájmových projektů na Karvinsku. „Škoda se pohybuje ve výši zhruba...

17. října 2025  8:36

Budu si volat s Putinem, řekl Orbán. Šéf Kremlu se má v Budapešti sejít s Trumpem

Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že bude v pátek jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Důvodem je prý zahájení příprav na setkání Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v...

17. října 2025  8:30

Na začátku byly krásné oči hereček. Jak vznikla nejslavnější filmová databáze

Na začátku byly krásné oči amerických hereček a snaha zkatalogizovat jejich výskyt na stříbrném plátně. Tak vznikly první dva seznamy a postupně se rozrůstaly až do americké Internet Movie Database...

17. října 2025  8:29

Obyvatelé kraje si zaslouží bezúhonné vedení, vyzvalo ANO Půtu k rezignaci

Opoziční zastupitelé klubu ANO v Libereckém kraji vyzvali obviněného hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj k rezignaci. Obyvatelé Libereckého kraje si zaslouží bezúhonné vedení kraje,...

17. října 2025  8:25

John Bolton čelí obžalobě. Trumpovy praktiky jsou jak za NKVD, nařkl prezidenta

Někdejší bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa John Bolton čelí obviněním z nelegálního uchovávání a přenášení tajných informací. V pátek o tom informovala agentura AP. Bolton...

17. října 2025  8:20

Muž v baru ukradl cennou hasičskou helmu, po zveřejnění videa se přihlásil policii

Muž, který v ostravské restauraci před několika týdny vzal vystavenou historickou hasičskou helmu, se přihlásil policii poté, co bylo zveřejněno video z krádeže. Nenechavce nedokázalo zpacifikovat...

16. října 2025  11:13,  aktualizováno  17.10 7:43

Zemřel Ace Frehley, někdejší člen legendární kapely Kiss

Ve věku 74 let ve čtvrtek zemřel někdejší člen americké rockové skupiny Kiss Paul Daniel Frehley známý jako Ace Frehley. Frehley zemřel následkem zranění, která v září utrpěl po pádu. V noci na pátek...

17. října 2025  7:32

Telefonát Trumpa s Putinem? Na Rusko funguje jazyk síly, reagoval Zelenskyj

Americký prezident Donald Trump se má v pátek v Bílém domě setkat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Zelenskyj ho hodlá požádat o další rakety Patriot a střely Tomahawk. Ve čtvrtek...

17. října 2025  7:08

U soudu s Dozimetrem bude pokračovat výpověď klíčového svědka Dovhomilji

V pátek bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. Na programu je pokračování výpovědi jednoho z klíčových svědků v celém případu, Pavla Dovhomilji. Ten před soudem vypovídal už v pondělí a...

17. října 2025  6:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Napětí eskaluje. Americká armáda udeřila na další loď s pašeráky v Karibiku

Americká armáda podnikla v Karibiku další úder proti plavidlu, které spojuje s pašováním drog z Venezuely. V noci na pátek o tom informovala agentura Reuters s tím, že je to zřejmě první případ, kdy...

17. října 2025  6:32

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v Budapešti setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení války na Ukrajině. Uvedl to na síti Truth Social po čtvrtečním...

16. října 2025  17:05,  aktualizováno  17.10 6:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.