„Prezident si myslí, že jeho vláda je absolutní,“ hlásá protitrumpovské hnutí No Kings na svých webových stránkách. „Ale v Americe nemáme krále a nenecháme se zastrašit chaosem, korupcí a krutostí,“ píše.
Demonstrace pod vlajkou No Kings už v červnu přilákaly po celých USA přes pět milionů lidí. Trumpovi spojenci demonstranty obvinili ze spolupráce s krajně levicovým hnutím Antifa a protesty nazvali „shromážděním nenávisti vůči Americe“.
Největší davy očekává Washington D.C., Chicago nebo New York. Například newyorská policie ohlásila, že je plně připravena a zakročí proti jakémukoli protiprávnímu jednání.
Přestože se prostesty dosud nesly převážně v poklidném duchu, republikánští guvernéři několika států oznámili, že na jejich průběh dohlédnou příslušníci Národní gardy.
„Budeme muset povolat gardu. Nedá se nic dělat,“ burcoval například senátor za Kansas Roger Marshall. „Doufejme, že to proběhne pokojně. Ale dost pochybuji,“ zamyslel se.
Demokraté plány na povolání gardy odsuzují. „Vyslání ozbrojených vojáků k potlačení pokojných protestů je něco, co dělají jen králové a diktátoři,“ čílil se poslanec Gene Wu z Texasu.
Shromáždění odsuzuje i samotný prezident, který dohled Národní gardou naopak schvaluje. „Víte, oni mě nazývají králem. Já ale král nejsem. Nedává to žádný smysl,“ uvedl Trump pro CNN. Během protestů ve Washingtonu nebude přítomen, odjel do svého sídla v Mar-a-Lago na Floridě.
Nespokojenost sílí i kvůli shutdownu
Jde o třetí masovou mobilizaci proti Trumpovi od jeho návratu do Bílého domu v lednu tohoto roku. Demonstrace se odehrávají na pozadí platební neschopnosti americké vlády, takzvaného shutdownu.
Ten nejenže zastavil federální programy a služby, ale také vystavuje zkoušce samotnou rovnováhu moci v USA – agresivní exekutiva se střetává s Kongresem a soudy způsoby, které podle organizátorů představují přechod k autoritářství v USA, uvedla agentura AP.
Na sobotu je naplánováno více než 2600 shromáždění ve velkých i malých amerických městech, organizovaných stovkami partnerských organizací. Shromáždění se konala také ve velkých evropských městech, kde stovky Američanů skandovaly hesla a mávaly americkými vlajkami.
Jakkoliv dřívější protesty v tomto roce – proti škrtům miliardáře Elona Muska na jaře a proti Trumpově vojenské přehlídce v červnu – přilákaly davy, organizátoři tvrdí, že tentokrát vzniká jednotnější hnutí v opozici proti Trumpovi.
Do akcí se zapojují i přední demokraté, jako jejich lídr v Senátu Chuck Schumer či nezávislý senátor Bernie Sanders, kteří protesty vnímají jako protiváhu Trumpových kroků, které podle nich omezují svobody projevu.
Lídři republikánů se naopak snaží vykreslit účastníky sobotních protestů jako extremisty, komunisty, lidi nenávidějící USA a zároveň jako hlavní viníky vládního shutdownu, který nyní trvá již 18 dní. Tvrdí, že demokraté v čele se Schumerem odpírají vládě přístup k financím, aby uspokojili požadavky levicového křídla strany.
„Největší hrozbou pro autoritářský režim je vlastenecká síla lidu,“ řekl Ezra Levin, aktivista a spoluzakladatel hnutí Indivisible (Nerozdělitelní), jednoho z hlavních organizátorů protestů.
15. června 2025