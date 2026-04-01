„Dokončujeme tu práci,“ řekl Trump. Spojeným státům to podle něho bude trvat „možná dva týdny, možná o pár dnů déle“.
Trump tak dal dosud nejjasněji najevo, že válku pokračující pátým týdnem má v úmyslu brzy ukončit. Jde o další z jeho měnících se a často protichůdných prohlášení týkajících toho, jak by nynější konflikt mohl skončit, podotkla agentura Reuters. Konflikt vyvolal chaos na Blízkém východě i na globálních energetických trzích.
|
Po ukončení války nebudou mít Spojené státy podle Trumpa „nic společného“ s tím, co se bude dít kolem Hormuzského průlivu, který Írán po začátku amerických a izraelských útoků zablokoval. Odpovědnost za udržení této klíčové námořní cesty připadne těm zemím, které jsou na ní závislé, řekl šéf Bílého domu. „Není důvod, abychom to dělali my... Bude to na Francii. Bude to na těch, kdo průliv využívají,“ uvedl.
Na otázku, zda podmínkou ukončení války proti Íránu jsou úspěšná diplomatická jednání, Trump odpověděl, že to nutné není. „Ne, nemusejí (Íránci) se mnou udělat dohodu,“ uvedl. Aby Spojené státy vojenské operace proti Íránu ukončily, musí „se Írán dostat do doby kamenné“ a přijít o možnost brzy získat jadernou zbraň, řekl Trump. „Pak odejdeme,“ dodal.
|
Írán se podle Trumpa vůbec nebrání, nemá z čeho střílet a žadoní o uzavření dohody s Američany.
Spojené státy a Izrael útoky na Írán zahájily 28. února. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, raketami a střelami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny. Šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí ve středu vyjádřil skepsi ohledně možnosti jednání se Spojenými státy. Řekl, že Írán vůbec nevěří, že k něčemu povedou a že má vůči USA nulovou důvěru.