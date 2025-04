Trump to dokázal doslova v několika dnech.

Pokud nějaký prezident poklesl v kolenou, bylo to obvykle tím, že se na něj zřítily události jako meteorit. Trump si to udělal sám. On je ta událost.

Když nastoupil, měl v zádech všechen washingtonský vítr. Čísla jeho průzkumů byla lepší, než když přišel poprvé, v ulicích nebyli žádní demonstranti jako v lednu 2017 (vzpomínáte: „To není můj prezident!“), nesabotoval ho „hluboký stát“ ani po něm nešli vyšetřovatelé FBI kvůli vymyšleným zradám a Amerika už měla dost experimentu s pokrokářstvím, který se vymknul rozumu.