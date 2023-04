ANALÝZA: Atomová bomba americké politiky. Skončí v úterý Trump za mřížemi?

Ven se určitě dostanou i otisky prstů, jejichž sejmutí se bude muset podrobit stejně jako vrazi a pedofilové. Otázka dne včera byla, jestli mu nasadí želízka, a pokud ano, tak jestli mu dovolí mít ruce před sebou, nebo je bude muset mít za zády, jak se to dělá u nebezpečných osob.

Než ho odvedou do soudní síně, mohl na chvíli skončit i za mřížemi.

Ale toto bezprecedentní rozhodnutí je také atomovou bombou vrženou do Ameriky, její politiky a vášní a rovněž do prezidentských voleb, protože Trump kandiduje. Je to i prolomení zásadního tabu americké politiky: od vzniku USA bylo nepsaným pravidlem, že prezidenti se před soud netahají. Nixona zbavila aféry Watergate milost a Clintona křivé výpovědi pod přísahou dohoda v poslední den jeho prezidentství, kdy se výměnou za beztrestnost přiznal, vzdal se právnické licence a zaplatil pokutu.