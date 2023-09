Trump při budování realitního impéria podváděl kvůli půjčkám, rozhodl soud

Soudce Arthur Engoron v úterý rozhodl v občanskoprávním sporu, který podala newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová. Dospěl k závěru, že bývalý prezident a jeho společnost klamali banky, pojišťovny a další osoby tím, že masivně nadhodnocovali svůj majetek a zveličovali jeho čistou hodnotu v dokumentech používaných při uzavírání obchodů a zajišťování financování.

Rozhodnutí, které padlo několik dní před zahájením soudního procesu bez účasti poroty v rámci žaloby prokurátorky Jamesové, je zatím nejsilnějším vyvrácením Trumpovy pečlivě budované image bohatého a prozíravého realitního magnáta, který se stal politickým mocipánem.

Podle Engorona se Trump, jeho společnost a klíčoví manažeři nejenže chlubili svým bohatstvím, ale také o něm opakovaně lhali v ročních finančních výkazech a získávali za to odměny, jako jsou výhodné podmínky půjček a nižší pojistné.

Tato taktika překročila hranici a porušila zákon, uvedl soudce a odmítl Trumpovo tvrzení, že výhrada v účetních výkazech ho zbavuje jakéhokoli pochybení.

„Ve světě obžalovaných mají byty s regulovaným nájemným stejnou hodnotu jako byty bez regulace. Pozemky s omezením mají stejnou hodnotu jako pozemky bez omezení. Omezení se mohou vypařit do vzduchu. Zřeknutí se odpovědnosti jednou stranou, které hází odpovědnost na druhou stranu, zprostí lži druhé strany,“ napsal Engoron ve svém 35stránkovém rozhodnutí. „To je svět fantazie, nikoliv reálný svět.“

Manhattanští prokurátoři se zabývali možností zahájit trestní stíhání kvůli stejnému jednání, ale odmítli to, takže Jamesové nezbylo než Trumpa zažalovat a požadovat sankce, které by mohly narušit možnost exprezidenta a jeho rodiny podnikat ve státě.

Engoronovo rozhodnutí ve fázi případu známé jako souhrnný rozsudek řeší klíčový nárok v žalobě Jamesové, ale šest dalších zůstává.

Engoron by měl od 2. října uspořádat soudní jednání bez poroty, než rozhodne o těchto nárocích a případných trestech.

Jamesová požaduje pokuty ve výši 250 milionů dolarů a zákaz podnikání Trumpa v New Yorku, jeho domovském státě. Soud by mohl trvat až do prosince.

Trumpovi právníci požádali soudce, aby případ zamítl, což on odmítl. Tvrdí, že Jamesövá nebyla oprávněna žalobu podat, protože neexistují žádné důkazy o tom, že by veřejnost byla Trumpovým jednáním poškozena. Tvrdili také, že řada tvrzení v žalobě je promlčena.