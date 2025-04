Další přešlap. Trumpův poradce Waltz používal k vládní komunikaci Gmail

Používání Gmailu je nejnovějším příkladem pochybných postupů v oblasti zabezpečení dat ze strany vrcholných představitelů národní bezpečnosti.

Waltz a další vysocí členové Trumpovy administrativy se minulý týden stali terčem ostré kritiky, když v chatovací skupině nedopatřením sdíleli plány vojenských útoků na Jemen s novinářem. Byl to Waltz, kdo skupinu v aplikaci Signal založil a šéfredaktora časopisu The Atlantic Jeffreyho Goldberga do ní omylem přidal.

Šifrovaná aplikace pro zasílání zpráv Signal je přitom výrazně bezpečnější forma komunikace než Gmail, píše The Washington Post (WP).

Jeden z Waltzových asistentů Gmail používal pro vysoce technické konverzace s kolegy z jiných vládních agentur. Tyto diskuze se týkaly citlivých vojenských pozic a zbraňových systémů souvisejících s probíhajícím konfliktem, píše WP s odvoláním na e-maily, do kterých nahlédl. Kolegové tohoto činitele Národní bezpečnostní rady (NSC) používali pro dané konverzace své vládní e-mailové účty.

Waltz si nechal na Gmail posílat méně citlivé informace, které by však mohly být zneužity. Jednalo se o jeho rozvrh a další pracovní dokumenty. WP to sdělili činitelé pod podmínkou anonymity, aby upozornili na zacházení s informacemi, které je podle nich problematické.

Podle zdrojů Waltz někdy kopíroval a vkládal informace ze svého rozvrhu do aplikace Signal, aby tak koordinoval schůzky.

Odborníci tvrdí, že používání osobní elektronické pošty, a to i pro zasílání neutajovaných materiálů, je riskantní. Konverzace a rozvrh vysokých vládních úředníků, jako je například poradce pro národní bezpečnost, mají podle nich totiž velkou hodnotu pro zahraniční zpravodajské služby.

Na dotaz ohledně Waltzova zaměstnance, který diskutoval o citlivých vojenských záležitostech přes Gmail, mluvčí NSC Brian Hughes odpověděl, že zaměstnanci NSC mají pokyn ke sdílení utajovaných informací používat pouze zabezpečené platformy.

„Waltz utajované informace přes otevřený účet neposílal,“ uvedl Hughes s tím, že by to Waltz neudělal.

Dva američtí představitelé listu The Wall Street Journal (WSJ) anonymně sdělili, že Waltz v aplikaci Signal založil několik dalších citlivých konverzací se členy administrativy na téma národní bezpečnosti. Byla mezi nimi diskusní vlákna o tom, jak zprostředkovat mír mezi Ruskem a Ukrajinou nebo o Somálsku.