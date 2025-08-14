Trump volal do Norska Stoltenbergovi. Poptával Nobelovku za mír

Autor: ,
  13:57
Když americký prezident Donald Trump minulý měsíc zavolal norskému ministru financí a někdejšímu šéfovi NATO Jensi Stoltenbergovi, aby s ním projednal obchodní cla, zeptal se ho také na Nobelovu cenu míru, informoval ve čtvrtek norský hospodářský deník Dagens Naeringsliv.
Americký prezident Donald Trump (7. srpna 2025)

Americký prezident Donald Trump (7. srpna 2025) | foto: Reuters

Jens Stoltenberg po nástupu na post norského ministra financí (4. února 2025)
Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Jensem...
Donald Trump během mítinku v Iowě (3. července 2025)
Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg (4. dubna 2024)
13 fotografií

Několik zemí, včetně Izraele, Pákistánu a Kambodže, nominovalo Trumpa za zprostředkování mírových dohod nebo příměří, a on sám prohlásil, že si norské ocenění, které získali čtyři jeho předchůdci v Bílém domě, zaslouží.

„Z ničeho nic, když ministr financí Jens Stoltenberg šel po ulici v Oslu, zavolal Donald Trump,“ uvedl Dagens Naeringsliv s odvoláním na nejmenované zdroje. „Chtěl Nobelovu cenu – a diskutovat o clech.“

Pákistán nominoval Trumpa na Nobelovu cenu za mír. Prezident po ní dlouho touží

Bílý dům, norské ministerstvo financí a Norský Nobelův výbor na žádosti o komentář okamžitě nereagovaly. Každý rok jsou nominovány stovky kandidátů a laureáty vybírá Norský Nobelův výbor, jehož pět členů jmenuje norský parlament podle vůle švédského průmyslníka Alfreda Nobela z 19. století. Letos bude oznámení učiněno v říjnu v Oslu.

Norský deník uvedl, že to nebylo poprvé, co Trump tuto cenu v rozhovoru se Stoltenbergem, bývalým generálním tajemníkem NATO, zmínil. Ten podle deníku řekl, že cílem hovoru bylo projednat obchodní cla a hospodářskou spolupráci před Trumpovým hovorem s norským premiérem Jonasem Størem.

Netanjahu navrhl Trumpa na Nobelovu cenu za mír. Ten oznámil jednání s Íránem

Na otázku, zda Trump zmínil Nobelovu cenu, Stoltenberg odpověděl: „Nebudu se dále zabývat obsahem rozhovoru.“ Podle Stoltenberga se hovoru účastnilo několik představitelů Bílého domu, včetně ministra financí USA Scotta Bessenta a obchodního zástupce USA Jamiesona Greera.

Bílý dům 31. července oznámil 15% clo na dovoz z Norska, stejné jako pro Evropskou unii. Ve středu Stoltenberg uvedl, že Norsko a Spojené státy o clech stále jednají.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

Nejčtenější

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Trump volal do Norska Stoltenbergovi. Poptával Nobelovku za mír

Když americký prezident Donald Trump minulý měsíc zavolal norskému ministru financí a někdejšímu šéfovi NATO Jensi Stoltenbergovi, aby s ním projednal obchodní cla, zeptal se ho také na Nobelovu cenu...

14. srpna 2025  13:57

Zlodějka v bílém. Peněženku ukradenou z nákupního vozíku si schovala do výstřihu

Pražští policisté pátrají po zlodějce, která během dvou červencových dnů ukradla tašku s cennostmi a peněženku z nákupního vozíku. Tašku odcizila muži z opěradla židle na zahrádce restaurace, kde...

14. srpna 2025  13:53

Scenárista Futuramy a Teorie velkého třesku zasedne v porotě festivalu Finále

Očekávaný film Franz režisérky Agnieszky Hollandové zahájí 26. září festival Finále Plzeň. Snímek vypráví příběh inspirovaný životem, dílem a fantazií spisovatele Franze Kafky. V mezinárodní porotě,...

14. srpna 2025  13:30

Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny

Do sněmovních voleb se letos přihlásilo celkem 28 uskupení. Je jich o šest více než při minulých volbách před čtyřmi lety. Kdo bude usilovat o váš hlas právě ve vašem kraji? Nabízíme přehled dosud...

14. srpna 2025  13:29

Vlak v Ústí nad Orlicí usmrtil člověka, na hodinu zastavil koridor

V úseku Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí dnes stál železniční koridor. Před jedenáctou hodinou tam v jedné ze zastávek vlak srazil člověka, ten na místě zemřel. Provoz byl částečně obnoven po jedné...

14. srpna 2025  11:09,  aktualizováno  13:26

Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku dnes uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky se při nehodě zranil a zůstal zaklíněný pod návěsem. Na...

14. srpna 2025  11:20,  aktualizováno  13:18

Americké přístavy mají rekordní obrat. Všichni se zásobí kvůli clům

Celní nejistota vedla na počátku léta k mohutnému předzásobení amerických firem i obchodníků. Vidět je to i na datech přístavu v Los Angeles, který v červenci odbavil největší objem kontejnerů ve...

14. srpna 2025  13:15

Každé třetí auto mělo problém. Nová inspekce silnic ulovila stovky nepoctivých řidičů

Nová Inspekce silniční dopravy funguje od července a za první měsíc zaznamenala u každého třetí nákladního auta a autobusu, které kontrolovala na českých dálnicích i ve městech a obcích, prohřešek.

14. srpna 2025  12:56

Rusko chystá test „létajícího Černobylu“, naznačují před summitem satelitní snímky

Rusko se zřejmě připravuje na testování své nové řízené střely Burevestnik s jaderným pohonem. Informace přichází jen den před summitem na Aljašce, který by měl přinést mír na Ukrajině. Informuje o...

14. srpna 2025  12:49

V Jaroměři někdo zapálil mateřskou školu, policie zadržela podezřelého

Mateřskou školu v Jaroměři na Náchodsku někdo ve středu v noci zapálil. Uvnitř se našlo několik ohnisek, od nichž vzplála herna v přízemí. Škoda předběžně přesahuje 1,5 milionu korun. Policisté...

14. srpna 2025  12:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

VIDEO: Pevnina místo hladiny, lodní výtah stojí. Podívejte se, jak sucho mění Orlík

Pokles hladiny vody na Orlíku postupuje. Vodohospodáři naměřili ve čtvrtek ráno kótu 342,18 centimetru. To znamená, že výtah, který převáží lodě přes hráz přehrady, museli odstavit mimo provoz.

14. srpna 2025  12:27

S fenoménem Labubu roste i počet padělků. Dětem hrozí udušení, varuje organizace

Hračka Labubu, která se v poslední době těší nezvyklé popularitě, se čím dál častěji stává cílem padělatelů. A většina z nich představuje pro malé děti zdravotní riziko, a to zejména kvůli malým...

14. srpna 2025  12:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.