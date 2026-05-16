Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Američané zabili v Nigérii velitele islamistů. Složitá operace, napsal Trump

Autor: ,
  7:01
Americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami v Nigérii usmrtily tamního velitele teroristické organizace Islámský stát (IS) Abú Bilala al-Minúkího. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump.
Prezident Donald Trump hovoří s novináři při setkání s astronauty mise Artemis...

Prezident Donald Trump hovoří s novináři při setkání s astronauty mise Artemis II agentury NASA Victorem Gloverem, Christinou Kochovou, Reidem Wisemanem a Jeremym Hansenem v Oválné pracovně Bílého domu. (29. dubna 2026) | foto: ČTK

Bezpečnostní složky zkoumají okolí základní a střední školy ve vesnici Papiri,...
Bezpečnostní složky zkoumají okolí základní a střední školy ve vesnici Papiri,...
Propuštěné unesené děti z katolické školy v Nigérii (22. prosince 2025)
Propuštěné unesené děti z katolické školy v Nigérii (22. prosince 2025)
14 fotografií

Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele IS na světě.

„Dnes v noci na můj příkaz statečné americké jednotky a nigerijské ozbrojené síly bezchybně provedly pečlivě naplánovanou a velmi složitou operaci, jejímž cílem bylo odstranit z bojiště nejaktivnějšího teroristu na světě,“ napsal Trump.

Odveta za křesťany. USA podnikly útok na teroristy v Nigérii, oznámil Trump

„Abú Bilal al-Minúkí, druhý nejvyšší velitel IS na celosvětové úrovni, si myslel, že se může skrýt v Africe, ale netušil, že máme zdroje, které nás průběžně informovaly o jeho pohybech. Už nebude terorizovat obyvatele Afriky ani pomáhat plánovat operace namířené proti Američanům,“ dodal Trump.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Visingr: Kreml už nemá co ukazovat, Moskvu letos opustili i spojenci

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Muskova SpaceX rozštěpí své akcie, zlevní o tisíce korun

Elon Musk na konzervativní konferenci CPAC v Marylandu (20. února 2025)

Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska rozštěpí své akcie v poměru 5:1. Firma o tom akcionáře informovala v e-mailu. Společnost krokem dosáhne snížení ceny, kterou investoři zaplatí za...

16. května 2026  7:17

Američané zabili v Nigérii velitele islamistů. Složitá operace, napsal Trump

Prezident Donald Trump hovoří s novináři při setkání s astronauty mise Artemis...

Americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami v Nigérii usmrtily tamního velitele teroristické organizace Islámský stát (IS) Abú Bilala al-Minúkího. Na své sociální síti Truth...

16. května 2026  7:01

Třemošnou čeká dopravní návrat o 15 let zpět, obchvat se uzavírá

Kvůli opravě 421 metrů dlouhé estakády na obchvatu Třemošné budou muset řidiči...

V pondělí se Třemošná vrátí o 15 let zpátky. Kvůli opravě 421 metrů dlouhé estakády na obchvatu se veškerá doprava vrací na průtah městem. Současně s uzavírkou estakády začne přestavba nebezpečného...

16. května 2026  6:22

Kam s dětmi v Brně, když pálí slunce i když prší? Objevte místo, kde nuda neexistuje

Ve spolupráci
BRuNO family park funguje jako plnohodnotný park, ve kterém můžete strávit...

Najít místo, kde se děti zabaví na celé hodiny bez ohledu na počasí, bývá složitější, než se zdá. V Brně však existuje areál, který spojuje venkovní i vnitřní aktivity, nabízí program pro malé i...

16. května 2026

Izrael útočil navzdory příměří: Na jihu Libanonu zemřelo šest lidí

Místní obyvatelé procházejí mezi vozidly spálenými při izraelském leteckém...

Izraelský útok na centrum civilní obrany v jižním Libanonu zabil nejméně šest lidí, z toho tři zdravotníky. Dalších 22 lidí utrpělo zranění. Izrael a Libanon se v sobotu podle Washingtonu dohodly na...

16. května 2026,  aktualizováno 

Prezident kutil. Jefferson si postavil sídlo snů i hrůzy, Britům z něj pláchnul tak tak

Premium
Monticello. Sídlo Thomase Jeffersona u Charlottesville ve Virginii (17. října...

Pokud bychom hledali nejrozporuplnějšího amerického prezidenta, těžko by se vybíral někdo jiný než ten třetí – autor deklarace nezávislosti Thomas Jefferson. Kritik otroctví, který sám otroky...

16. května 2026

Potíže s bramborami i vepřovým. Českým zemědělcům škodí čínská soběstačnost

Gigantické vertikální farmy si nechávají stavět velké čínské agrospolečnosti

O Číně se často hovoří v souvislostech s výrobou aut, spotřebou energie, ale zapomíná se na problematiku dovozu potravin. Tento jihoasijský stát má totiž pětinu světové spotřeby potravin. K dispozici...

16. května 2026

Miliardové podvody se soláry. Nový trik, jak získat dotace, jde jen těžko dokázat

Premium
ilustrační snímek

Na první pohled to vypadá jako jedna velká solární elektrárna a několik bateriových úložišť. Má jedno oplocení, jednu ostrahu, jeden kamerový systém a jednoho majitele. Ve skutečnosti je to ale...

16. května 2026

KVÍZ: Co víte o jihočeských rybnících a rybářství?

kvíz rybníky

K jižním Čechám neodmyslitelně patří rybníky. Celý kraj je jimi posetý, utváří po staletí zdejší krajinu a prakticky všude je vidět odkaz velkých rybníkářů v čele s Jakubem Krčínem. V našem kvízu si...

vydáno 16. května 2026

Test nealko ochucených piv: Spíš než hořké pivo vás osvěží letní chuť citrusů a ovoce

Premium
ilustrační snímek

Spotřeba piva na historickém minimu. Konec pivní velmoci. Čeká nás skutečně taková katastrofa, jakou hlásají titulky? Pravda je, že Češi pijí méně piva, ale především ho pijí jinak. Hledají více...

16. května 2026

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Policisté v Praze našli v autě pět kýblů marihuany. Řidiče okamžitě odvezli

Policisté v Praze prověřovali auto. Našli v něm pět kýblů marihuany, řidiče...

Odhadem pět kýblů konopí nalezli v pátek odpoledne v autě řidiče pražští policisté z pohotovostní služby. Muže zadrželi a odvezli na výslech. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení. Kýble nyní...

15. května 2026  22:29

Ruský soud nařídil společnosti Euroclear uhradit stamiliardy dolarů za zmrazená aktiva

Budova společnosti Euroclear v Bruselu, jejíž vedení a belgičtí politici se...

Ruský soud nařídil belgické finanční skupině Euroclear zaplatit 250 miliard dolarů (cca 5,2 bilionu Kč) jako náhradu škody za zmrazení ruských aktiv v Evropské unii od začátku vojenské agrese Ruska...

15. května 2026  22:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.