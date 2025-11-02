Trump hrozí Nigérii vojenským zásahem kvůli zabíjení tamních křesťanů

Americký prezident Donald Trump požádal ministerstvo obrany, aby začalo plánovat případný vojenský zásah v Nigérii, pokud bude tamní vláda podle něj nadále umožňovat zabíjení křesťanů. Americká vláda podle šéfa Bílého domu okamžitě zastaví veškerou pomoc a podporu Nigérii, která je nejlidnatější zemí v Africe.
Trump na své síti Truth Social napsal, že Spojené státy by mohly „vstoupit do této nyní zkompromitované země“, aby tam „zcela vyhladily islamistické teroristy, kteří páchají tato hrozná zvěrstva“.

„Tímto nařizuji našemu ministerstvu války, aby se připravilo na možný zásah,“ napsal Trump. Ministerstvu obrany už dříve začal říkat i ministerstvo války.

Varování před možným vojenským zásahem přišlo poté, co nigerijský prezident Bola Ahmed Tinubu v sobotu oponoval Trumpovu pátečnímu výroku, jímž Trump tuto západoafrickou zemi označil za „obzvláště znepokojivý“ stát, a to kvůli údajně nedostatečnému boji proti pronásledování křesťanů. Trump řekl, že křesťanství v Nigérii čelí existenční hrozbě a zdůraznil, že „za toto masové vraždění jsou zodpovědní radikální islamisté“.

V prohlášení na sociálních sítích Tinubu uvedl, že charakterizovat Nigérii jako nábožensky netolerantní zemi neodráží realitu. „Náboženská svoboda a tolerance byly základním principem naší kolektivní identity, a vždy jimi zůstanou,“ uvedl Tinubu. „Nigérie se staví proti náboženskému pronásledování a nepodporuje ho. Nigérie je zemí s ústavními zárukami ochrany občanů všech vyznání,“ dodal.

Posíláš peníze do vlasti? Zaplať, plánuje Trump. Afrika přijde o miliardy dolarů

Nigerijská populace čítající asi 220 milionů obyvatel je rozdělena téměř rovnoměrně mezi křesťany a muslimy. Země už dlouho čelí nejistotě z různých stran, včetně extremistické skupiny Boko Haram, která se snaží prosadit svou radikální interpretaci islámského práva a zaměřuje se také na muslimy, které považuje za nedostatečně muslimské.

Boko Haram vede od roku 2009 spolu s teroristickou organizací Islámský stát (IS) na severovýchodě Nigérie islamistické povstání. Boje si už vyžádaly kolem 40 tisíc mrtvých, nejméně dva miliony vysídlených a jejich výsledkem je hluboká humanitární krize.

Útoky v Nigérii ale mají různé motivy. Existují tam nábožensky motivované útoky zaměřené na křesťany i muslimy, střety mezi farmáři a pastevci kvůli ubývajícím zdrojům, komunitní řevnivost, separatistické skupiny a etnické střety, uvedla agentura AP.

