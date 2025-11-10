Trump se přijel podívat na zápas NFL, diváci ho vybučeli

Autor:
  9:32
Donald Trump se stal prvním úřadujícím prezidentem USA po téměř půl století, který v neděli zavítal na zápas NFL v jeho základní části. Jeho návštěva utkání mezi týmy Washington Commanders a Detroit Lions však vyvolala i negativní ohlasy. Stadionem se vedle potlesku neslo i bučení. Trump, který na zápas dorazil se zpožděním, využil příležitosti i k politickým poznámkám o vládním „shutdownu“.

Když se Trump v závěru první poloviny zápasu objevil na obrazovkách stadionu, ozvalo se z velké části hlediště bučení a pískání. Ohlasy ale nebyly jen negativní, stadionem zněl i potlesk. Totéž se opakovalo, když prezidenta v poločase představil komentátor zápasu.

Ospalého Joea střídá mátožný Don. Trump v Oválné pracovně vypadal, jako by spal

Bučení pokračovalo, zatímco Trump četl přísahu, kterou měli členové armády recitovat jako součást ceremonie na hřišti během přestávky v zápase.

Prezident se na zápase základní části NFL objevil coby první úřadující prezident od Jimmyho Cartera v roce 1978. Ještě před Carterem totéž udělal Richard Nixon v roce 1969. Trump se pak letos v lednu stal prvním prezidentem, který během svého úřadování navštívil finále ligy – Super Bowl.

OBRAZEM: Trump, Messi, Serena W. či Swift. Jak celebrity prožívaly Super Bowl

Na stadion ve Washingtonu Trump dorazil ale až po zahájení zápasu.

„Jsem tu trochu pozdě,“ řekl Trump novinářům, když vystoupil z Air Force One. Letadlo před přistáním přeletělo nad stadionem.

„Bude to skvělý zápas. Všechno probíhá velmi dobře. Země se má velmi dobře. Demokraté to tu musí nechat otevřít,“ řekl s odkazem na „shutdown“, tedy pokračující platební neschopnost federální vlády. Washington nakonec prohrál s Detroitem 22-44.

Shutdown v USA by mohl skončit. Zákon prošel díky skupině demokratů

Ve Washingtonu má silnou podporu Demokratická strana, Trumpovy škrty ve vládě postihly mnoho pracovníků v okolí stadionu. V neděli to nebylo poprvé, kdy Trumpa nepřívětivě přivítali washingtonští sportovní fanoušci.

V roce 2019 během Trumpova prvního mandátu ho na domácím stadionu Washingtonu přivítali skandováním „zavřete ho“.

Podle sobotní zprávy serveru ESPN Bílý dům sdělil skupině majitelů Commanders, že Trump chce, aby byl po něm pojmenovaný nový stadion týmu.

„Postaví krásný stadion. To je to, do čeho jsem já zapojen, získáváme všechna povolení a vše ostatní,“ řekl šéf Bílého domu televizi Fox. Nedělní návštěva byla poslední z řady Trumpova významných vystoupení na sportovních akcích, včetně golfové soutěž Ryder Cup, motoristického závodu Daytona 500 nebo finále mužů na tenisovém US Open.

Americký prezident Donald Trump při zápase NFL mezi Washingtonem a Detroitem. (9. listopadu 2025)
Americký prezident Donald Trump při zápase NFL mezi Washingtonem a Detroitem. (9. listopadu 2025)
Americký prezident Donald Trump při zápase NFL mezi Washingtonem a Detroitem. (9. listopadu 2025)
Americký prezident Donald Trump při zápase NFL mezi Washingtonem a Detroitem. (9. listopadu 2025)
7 fotografií
Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Nejdůležitější byl Redl a Kos, Hlubuček ve skupině nebyl, tvrdí svědek v Dozimetru

Policisté k soudu přivádějí k soudu Mateje Augustína, který patří k obviněným v...

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. Ten byl ještě těsně před zahájením hlavního líčení mezi...

10. listopadu 2025,  aktualizováno  10:15

Seniora pohřešovali dva roky, jeho tělo i s vozíkem našli v nádrži až napodruhé

Brněnští policejní potápěči pomohli Slovákům najít tělo utonulého muže, na...

Torzo těla a elektrický vozík, které specialisté našli ve vodní nádrži Markovka na Třebíčsku, patří více než dva roky pohřešovanému seniorovi. Potvrdila to genetická analýza. Ostatky v sedmimetrové...

10. listopadu 2025  10:13

V obytné čtvrti na Zlínsku hořelo terénní auto, kvůli závadě na topení

U požáru osobního automobilu v Napajedlech na Zlínsku v sobotu zasahovali...

Požár osobního automobilu v Napajedlech na Zlínsku v sobotu likvidovali profesionální hasiči ze stanice Otrokovice spolu s dobrovolnou jednotkou z Napajedel. Podle vyšetřovatele byla příčinou vzniku...

10. listopadu 2025  9:50

U brány do Amazonie, ale bez USA. V Brazílii začíná konference COP30

V brazilském Belému u ústí Amazonky začíná klimatická konference OSN COP30. (9....

V brazilském městě Belém u ústí Amazonky v pondělí začíná klimatická konference OSN COP30. Opatření proti globálním změnám klimatu tam budou řešit desítky tisíc politiků, vědců, diplomatů,...

10. listopadu 2025  9:49

Trump se přijel podívat na zápas NFL, diváci ho vybučeli

Americký prezident Donald Trump při zápase NFL mezi Washingtonem a Detroitem....

Donald Trump se stal prvním úřadujícím prezidentem USA po téměř půl století, který v neděli zavítal na zápas NFL v jeho základní části. Jeho návštěva utkání mezi týmy Washington Commanders a Detroit...

10. listopadu 2025  9:32

Oheň a trosky na dvoře po výbuchu plynové lahve. Hasiči ukázali video

Výbuch propanbutanové lahve rozmetal dílnu u domu

Hasiči zveřejnili video ze zásahu na Jindřichohradecku, kde výbuch propanbutanové lahve zdemoloval dílnu u rodinného domu. Popáleného staršího muže transportovali záchranáři letecky na Kliniku...

10. listopadu 2025  9:32

V Krušnohoří se narodila rysí mláďata. Fotopast zachytila, jak zkoumají okolí

Dva mladí rysi prozkoumávají své prostředí.

Po dlouhé době přišla v Krušných horách na svět mláďata rysa karpatského. Narodila se samici a samci, které do lokality vypustili saští odborníci v rámci projektu, jehož cílem je vytvořit v...

10. listopadu 2025  9:05

Začaly padat kufry, lidé krváceli. Cestující popsali srážku vlaků na Slovensku

U slovenského Pezinku se srazily dva vlaky. (9. listopadu 2025)

Cestující ze dvou vlaků, které se srazily v neděli večer nedaleko Bratislavy, popsali chvíle hrůzy. Viděli krvácející lidi, někteří začínají mít strach z vlaků. Rychlík jedoucí z Košic do Bratislavy...

10. listopadu 2025  8:54

GLOSA: Těžký úděl herce a ještě těžší úděl lehkých děv lze poznat Ve Smečkách

Julie Stejskalová a Sandra Černodrinská v nezvyklém projektu Té tmě utíkám Ve...

Když se občas bavím se známými a dopřávám jim tipy na dobrá divadelní představení, setkávám se u jednoho konkrétního žánru s docela vlažnou reakcí. Zvláště konzervativněji naladění diváci mají...

10. listopadu 2025  8:30

Vlak na Vyškovsku vzplál kvůli přepálení elektrického kabelu

Požár vagonu osobního vlaku zastavil ráno provoz na trati mezi Nesovicemi a...

Příčinou požáru vlaku, který před téměř třemi týdny zastavil provoz na trati mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku, byla technická závada. Podle zjištění České televize teplo z výfukového potrubí...

10. listopadu 2025  8:21

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Letiště v Tokiu ozdobí devět metrů vysoká Godzilla, instalace drží prvenství

Na pasažéry procházející tokijským letištěm Haneda bude od konce prosince...

Na pasažéry procházející tokijským letištěm Haneda bude od konce prosince shlížet největší krytá instalace Godzilly na světě. Filmové monstrum, které bude mít devět metrů na výšku a 40 metrů na...

10. listopadu 2025  7:54

Svatý Martin dorazí bez sněhu. Týden bude oblačný, občas zaprší

ilustrační foto

V týdnu svatomartinských tradic meteorologové očekávají, že do Česka dorazí četná oblačnost a mlha s občasnými srážkami. V pondělí se srážky objeví především na severu a severovýchodě naší země a...

10. listopadu 2025  6:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.