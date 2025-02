Obvinit starostu z úplatkářství mu brání pomáhat Trumpovi, nařídil úřad osvobození

Starosta New Yorku Eric Adams (11. února 2022) | foto: Profimedia.cz

V dvoustránkovém dokumentu, který se agentuře AP podařilo získat, úřadující zástupce generálního prokurátora Emil Bove sděluje státním zástupcům v New Yorku, že je jim nařízeno okamžitě stáhnout obvinění z úplatkářství proti starostovi Adamsovi. Bove tvrdí, že celý případ není postaven na síle důkazů, ale spíše se dotýká starostovy kampaně za znovuzvolení.

„Stávající trestní stíhání nepřiměřeně omezilo starostu Adamse ve snaze věnovat plnou pozornost a zdroje problému nelegálního přistěhovalectví a násilných trestných činů,“ napsal Bove, který býval členem Trumpova týmu obhájců při trestním stíhání.

Memorandum také nařídilo státním zástupcům v New Yorku, aby nepodnikali další vyšetřování proti demokratovi Adamsovi až do listopadových voleb starosty, ačkoliv ponechalo otevřenou možnost, že po přezkoumání bude možné znovu vznést obvinění.

Tento zásah a jeho odůvodnění – že mocný obžalovaný by mohl být příliš zaneprázdněn oficiálními povinnostmi, než aby čelil odpovědnosti za případné trestné činy – představuje podle AP mimořádnou odchylku od dlouhodobých norem ministerstva spravedlnosti. Veřejné činitele na nejvyšší úrovni vlády běžně vyšetřuje ministerstvo spravedlnosti, a to se dělo i během prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa.

Adamsův advokát Alex Spiro, uvedl, že příkaz ministerstva spravedlnosti potvrdil starostovo tvrzení o nevině. „Nyní naštěstí starosta a New York mohou toto nešťastné a zavádějící stíhání hodit za hlavu,“ řekl Spiro, který také zastupoval miliardáře Elona Muska.

Mluvčí federálního prokurátora pro jižní obvod New Yorku se odmítla vyjádřit.

Případ proti Adamsovi zahájil předchozí prokurátor Damien Williams, který odstoupil před Trumpovým nástupem do Bílého domu.

Memorandum následovalo po měsících spekulací, že Trump podnikne kroky k ukončení případu proti Adamsovi, který byl v září obviněn z přijímání úplatků a nezákonných příspěvků na kampaň od cizích státních příslušníků.

Demokrat Eric Adams, který byl zvolen jako zástupce politického středu, se po obvinění pozoruhodně posunul doprava, napsala AP. Adams přislíbil, že nebude veřejně kritizovat prezidenta Trumpa. Vyjádřil také ochotu spolupracovat při raziích proti nelegálním přistěhovalcům. To by podle BBC mohlo odporovat newyorským zákonům.

Trump v prosinci naznačil možnost udělení milosti. Novinářům řekl, že se starostou „se zacházelo dost nespravedlivě“. Bez předložení důkazů také tvrdil, že Adams byl pronásledován za to, že kritizoval imigrační politiku předchozího prezidenta Joea Bidena. V lednu Adams letěl na Floridu, aby se setkal s Trumpem.

Starostovi soupeři v demokratických primárkách tvrdí, že pokyn ministerstva spravedlnosti dokazuje, že Adams přijal dohodu s Trumpem výměnou za shovívavost.

„Místo aby se zastal Newyorčanů, zastává se jediné osoby,“ prohlásil městský kontrolor Brad Lander. Jiný kandidát na starostu Zohran Mamdani vyzval k prošetření, zda Adams neuzavřel nějakou dohodu s Trumpovou administrativou, která by zahrnovala porušení newyorských zákonů.

Obvinění starosty otřáslo nejlidnatějším americkým městem po měsících vyšetřování, domovních prohlídek a obsílek, uvádí americký tisk. Starosta za Demokratickou stranu podle prokurátorů roky dostával utajované dary od lidí s vazbami na tureckou vládu, jakož i peníze na kampaň; na oplátku pomohl s kolaudací výškové budovy tureckého konzulátu. Pokud by byl starosta nakonec uznán vinným, mohlo mu hrozit odsouzení až na 20 let do vězení.