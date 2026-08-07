Omezení nabývání občanství tím, že se dítě narodí na území USA, je pro Trumpa v rámci jeho migrační politiky prioritou. Mechanismus zakotvený v ústavě považuje za zhoubný pro Spojené státy. Exekutivní příkazy nařizují provést úpravy tak, aby z této možnosti získat občanství USA byly některé osoby vyloučeny.
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Trump chce také bojovat proti tomu, co nazývá „porodní turistikou“. Tím myslí situace, kdy podle něj žena v těhotenském stavu úmyslně vycestuje do USA, aby tam porodila a její dítě tak dostalo americký pas.
Bílý dům uvedl, že jeden exekutivní příkaz určuje skupiny lidí, pro které neplatí nabývání občanství narozením v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu.
Má se jednat o děti, jejichž rodiče jsou členy organizací, které USA považují za teroristické, o děti zahraničních diplomatů či zaměstnanců zahraničních vlád a o děti, jejichž rodiče usilují o získání občanství podvodem.
Druhý exekutivní příkaz nařizuje přijmout opatření, aby byla zastavena porodní turistika, včetně odebrání víz a zákazu vstupu na americké území lidem, kteří se takového činu již dopustili či se ho plánují spáchat.
Podle expertů jsou situace, kdy žena přicestuje do USA porodit s cílem získat americké občanství pro své dítě, jen velmi okrajové.
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Trumpovy snahy omezit udělování občanství dětem narozeným na americkém území odmítla většina amerického Nejvyššího soudu v rozhodnutí vydaném na konci června.
Taková omezování nejsou podle soudců v souladu se 14. dodatkem americké ústavy, který zaručuje občanství všem narozeným v USA. Trump označil rozhodnutí za velmi špatné a vyzval Kongres, aby jednal a věc napravil legislativní cestou.