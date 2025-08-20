Trump chce zrušit korespondenční hlasování. Poradil mu to Putin

Autor:
  12:34
Americký prezident Donald Trump se zavázal vydat výkonný příkaz k ukončení používání korespondenčních hlasovacích lístků a hlasovacích strojů před volbami do Kongresu v polovině volebního období v roce 2026. Americká média se shodují, že by mohlo jít o krok, který pravděpodobně neúměrně zvýhodní jeho Republikánskou stranu. Na celostátní úrovni to ovšem nebude tak jednoduché.
Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na...

Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na vojenské základně v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force...
Americký prezident Donald Trump nastupuje do letadla Air Force One. (1. srpna...
Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci, na které oznámil...
Americký prezident Donald Trump s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským...
13 fotografií

Trump, který se již řadu let staví proti hlasování poštou, napsal na sociálních sítích, že podepíše výkonný příkaz, který „pomůže zajistit čestnost při volbách v polovině volebního období v roce 2026“, ačkoli ani on, ani představitelé Bílého domu neposkytli žádné podrobnosti o tom, co tento příkaz bude obsahovat.

Při setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským Trump řekl, že výkonný příkaz je připravován „nejlepšími právníky v zemi“ s cílem ukončit hlasování poštou.

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Při jednání také uvedl, že Vladimir Putin souhlasí s jeho názorem. „Víte, Vladimir Putin řekl něco velmi zajímavého, řekl: ‚Vaše volby byly zmanipulované, protože máte hlasování poštou, je nemožné mít hlasování poštou a zároveň poctivé volby,“ citují jeho výrok New York Times.

„Je na čase, aby republikáni zaujali tvrdý postoj a zastavili to, protože demokraté to chtějí,“ řekl Trump, i když jeho strana těžila z širšího přijetí korespondenčních hlasovacích lístků v loňských prezidentských volbách. „Je to jediný způsob, jak mohou být zvoleni,“ uvedl přesto směrem k demokratům.

Ústavní šaráda

Experti Trumpovo horečné ohánění mírní. „Prezident nemá podle ústavy pravomoc diktovat státům, jakým způsobem mají pořádat celostátní volby,“ cituje Reuters profesora právnické fakulty New York University Richarda Pildese, který se specializuje na právní otázky související s demokracií. Dodal také, že pouze Kongres by mohl způsob, jakým probíhají volby, regulovat.

Jsou to temné dny. Ten chlap se snaží rozložit ústavu, pustil se Biden do Trumpa

NYT připomínají, že prezident nemá pravomoc jednostranně měnit volební zákony a jakékoli výkonné nařízení týkající se voleb bude pravděpodobně okamžitě napadeno u soudu. Federální volby jsou rovněž organizovány na úrovni jednotlivých států. Média také připomínají, že „executive order“ – tedy výkonný příkaz (něco jako dekret) sice nahrazuje zákon, ale nemůže být protiústavní.

„Podvedené volby“

Počet hlasovacích lístků zaslaných poštou dosáhl v roce 2020 v USA rekordní výše, protože státy v souvislosti s pandemií COVID-19 rozšířily možnosti voličů, ale podle americké Komise pro pomoc při volbách (U.S. Election Assistance Commission) v roce 2024 tento počet poklesl.

Zatímco pouze některé státy sledují registraci stran spolu s odevzdanými hlasy, ve volbách v roce 2020 bylo zřejmé, že demokraté výrazně převyšovali republikány v hlasování poštou. Například v Pensylvánii, státě, který sleduje údaje o stranách, pocházelo 64 procent poštovních hlasovacích lístků od demokratů, zatímco od republikánů pouze 23 procent. Na celostátní úrovni hlasovalo poštou 58 procent demokratů, zatímco republikánů to bylo pouze 29 procent podle údajů Massachusetts Institute of Technology.

Pravděpodobně ne. I když mám čísla, řekl Trump o možné třetí kandidatuře

Ve volbách v roce 2024 zájem nicméně upadl. Více než dvě třetiny voličů ve volbách v roce 2024 odevzdaly své hlasy osobně, zatímco asi tři z deseti hlasovacích lístků byly odevzdány poštou, uvádí komise.

Donald Trump už se roky snaží o zrušení korespondeční volby a také počítacích zařízení. Trvá na tom, že tradiční prezenční hlasování a následné počítání lidmi je bezpečnější, věrohodnější a levnější. Jeho skepse vůči hlasování skrze poštu byla jedním z důkazů, byť nepodloženým, o údajném podvodu ve volbách v roce 2020, kdy měl podle svého tvrzení vyhrát on, a ne demokrat Joe Biden.

18. srpna 2025

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (137 příspěvků)

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Trump má pro migranty nové místo v Ugandě, tvrdí televize. Kampala to odmítla

Americká vláda uzavřela bilaterální dohody s Ugandou a Hondurasem o přijímání migrantů deportovaných ze Spojených států. Uganda převezme nespecifikovaný počet migrantů z afrických a z asijských zemí....

20. srpna 2025  11:07,  aktualizováno  13:08

Šéf popírá mezinárodní působení drogového gangu, žalobkyně pro něj chce 14 let

V rozsáhlém případu výroby a prodeje pervitinu navrhla státní zástupkyně u soudu v Liberci trest 14 let vězení pro Michala Votavu, který byl podle obžaloby hlavním organizátorem drogového gangu....

20. srpna 2025  13:06

Lupiči to nevyšlo. Z banky odešel s nepořízenou, policie ho navíc hned chytila

Hodně rušno bylo ve středu dopoledne v centru Frýdku-Místku. Muž se tam pokusil vyloupit banku, ale když neuspěl, dal se na útěk. Ani to mu nepomohlo, přivolaní policisté ho brzy zadrželi.

20. srpna 2025  12:59

Vojenský technický ústav dostal kvůli kybernetickému útoku podvodnou fakturu

Obchodní partner státního Vojenského technického ústavu (VTÚ), německá firma Aaronn, čelil sofistikovanému kybernetickému útoku. Ústav od napadené společnosti dostal podvodnou zálohovou fakturou,...

20. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  12:39

Trump chce zrušit korespondenční hlasování. Poradil mu to Putin

Americký prezident Donald Trump se zavázal vydat výkonný příkaz k ukončení používání korespondenčních hlasovacích lístků a hlasovacích strojů před volbami do Kongresu v polovině volebního období v...

20. srpna 2025  12:34

Na Náchodsku hořel sklad s hořlavým materiálem, škoda je 15 milionů

V Bukovicích na Náchodsku hořela skladovací hala s velkým množstvím hořlavého materiálu. Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Krátce před druhou hodinou ráno požár...

20. srpna 2025  7:15,  aktualizováno  12:31

Dvanáctiletá dívka, která ve Varech porodila, byla zřejmě znásilněna

Jako znásilnění vyšetřují podle informací iDNES.cz kriminalisté případ dvanáctileté dívky, která počátkem července porodila v karlovarské nemocnici zdravé dítě. Otcem je údajně její šestnáctiletý...

20. srpna 2025  12:24

Z vraždy ženy v mobilheimu na Kolínsku obvinili cizince, čin předem plánoval

Až výjimečný trest hrozí cizinci, kterého policisté obvinili z pondělní vraždy seniorky v obci Ratenice na Kolínsku. Čin podle kriminalistů plánoval, chtěl získat šperky, platební kartu a peníze....

20. srpna 2025  12:14

Neschopen výslechu. Muž podezřelý ze zapálení bytu a aut skončil v léčebně

Muž středního věku, který podle policie v pondělí zapálil v Novém Jičíně byt a šest zaparkovaných automobilů, údajně skončil v psychiatrické léčebně. Momentálně totiž není schopen výslechu.

20. srpna 2025  12:09

Kamion se střetl s osobním autem, do nich pak narazil další vůz. Zemřela řidička

Při dnešní ranní srážce tří aut na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku zemřela řidička. Další tři lidé utrpěli lehká zranění: jednoho člověka záchranáři převezli do...

20. srpna 2025  12:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vláda se sešla po letní pauze. Stav nebezpečí u Hustopečí prodlouží naposledy

Po letní třítýdenní pauze se sešla vláda Petra Fialy. Na žádost hejtmana Olomouckého kraje by měla prodloužit stav nebezpečí v okolí Hustopečí nad Bečvou, kde pokračuje likvidace benzenu uvolněného...

20. srpna 2025  5:05,  aktualizováno  11:55

Skočte si do vlaku, to stihnete. Nádraží řeší zavřená WC kuriózním způsobem

Německé dráhy jsou už delší dobu terčem kritiky kvůli nespolehlivosti a častým zpožděním. Tentokrát se na stránky deníku Bild dostal o něco kurióznější problém. A sice to, jak řeší problém s...

20. srpna 2025  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.