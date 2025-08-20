Trump chce zrušit korespondenční hlasování. Poradil mu to Putin

Trump, který se již řadu let staví proti hlasování poštou, napsal na sociálních sítích, že podepíše výkonný příkaz, který „pomůže zajistit čestnost při volbách v polovině volebního období v roce 2026“, ačkoli ani on, ani představitelé Bílého domu neposkytli žádné podrobnosti o tom, co tento příkaz bude obsahovat.
Při setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským Trump řekl, že výkonný příkaz je připravován „nejlepšími právníky v zemi“ s cílem ukončit hlasování poštou.
|
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Při jednání také uvedl, že Vladimir Putin souhlasí s jeho názorem. „Víte, Vladimir Putin řekl něco velmi zajímavého, řekl: ‚Vaše volby byly zmanipulované, protože máte hlasování poštou, je nemožné mít hlasování poštou a zároveň poctivé volby,“ citují jeho výrok New York Times.
„Je na čase, aby republikáni zaujali tvrdý postoj a zastavili to, protože demokraté to chtějí,“ řekl Trump, i když jeho strana těžila z širšího přijetí korespondenčních hlasovacích lístků v loňských prezidentských volbách. „Je to jediný způsob, jak mohou být zvoleni,“ uvedl přesto směrem k demokratům.
Ústavní šaráda
Experti Trumpovo horečné ohánění mírní. „Prezident nemá podle ústavy pravomoc diktovat státům, jakým způsobem mají pořádat celostátní volby,“ cituje Reuters profesora právnické fakulty New York University Richarda Pildese, který se specializuje na právní otázky související s demokracií. Dodal také, že pouze Kongres by mohl způsob, jakým probíhají volby, regulovat.
|
Jsou to temné dny. Ten chlap se snaží rozložit ústavu, pustil se Biden do Trumpa
NYT připomínají, že prezident nemá pravomoc jednostranně měnit volební zákony a jakékoli výkonné nařízení týkající se voleb bude pravděpodobně okamžitě napadeno u soudu. Federální volby jsou rovněž organizovány na úrovni jednotlivých států. Média také připomínají, že „executive order“ – tedy výkonný příkaz (něco jako dekret) sice nahrazuje zákon, ale nemůže být protiústavní.
„Podvedené volby“
Počet hlasovacích lístků zaslaných poštou dosáhl v roce 2020 v USA rekordní výše, protože státy v souvislosti s pandemií COVID-19 rozšířily možnosti voličů, ale podle americké Komise pro pomoc při volbách (U.S. Election Assistance Commission) v roce 2024 tento počet poklesl.
Zatímco pouze některé státy sledují registraci stran spolu s odevzdanými hlasy, ve volbách v roce 2020 bylo zřejmé, že demokraté výrazně převyšovali republikány v hlasování poštou. Například v Pensylvánii, státě, který sleduje údaje o stranách, pocházelo 64 procent poštovních hlasovacích lístků od demokratů, zatímco od republikánů pouze 23 procent. Na celostátní úrovni hlasovalo poštou 58 procent demokratů, zatímco republikánů to bylo pouze 29 procent podle údajů Massachusetts Institute of Technology.
|
Pravděpodobně ne. I když mám čísla, řekl Trump o možné třetí kandidatuře
Ve volbách v roce 2024 zájem nicméně upadl. Více než dvě třetiny voličů ve volbách v roce 2024 odevzdaly své hlasy osobně, zatímco asi tři z deseti hlasovacích lístků byly odevzdány poštou, uvádí komise.
Donald Trump už se roky snaží o zrušení korespondeční volby a také počítacích zařízení. Trvá na tom, že tradiční prezenční hlasování a následné počítání lidmi je bezpečnější, věrohodnější a levnější. Jeho skepse vůči hlasování skrze poštu byla jedním z důkazů, byť nepodloženým, o údajném podvodu ve volbách v roce 2020, kdy měl podle svého tvrzení vyhrát on, a ne demokrat Joe Biden.
|
18. srpna 2025