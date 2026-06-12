Soud ale koncem května rozhodl, že o přejmenování kulturní instituce pojmenované po prezidentu Johnu Fitzgeraldovi Kennedym může rozhodnout pouze Kongres. Nařídil proto odstranit Trumpovo jméno z fasády budovy, z jejích webových stránek i z dalších materiálů.
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Soud utnul Trumpovo jméno ke Kennedyho centru a také jeho pompézní rekonstrukci
Odvolání Trumpovy administrativy se podle Reuters týká také soudního rozhodnutí, které zablokovalo snahu republikánského lídra uzavřít tuto washingtonskou instituci na dva roky kvůli rekonstrukci.
Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta, který byl zavražděn v roce 1963.