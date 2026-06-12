Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Trump se brání proti rozhodnutí o odstranění jeho jména z Kennedyho centra

Autor: ,
  6:53
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra. Kennedyho centrum doplnilo Trumpovo jméno do svého názvu v prosinci po rozhodnutí správní rady.

Soud ale koncem května rozhodl, že o přejmenování kulturní instituce pojmenované po prezidentu Johnu Fitzgeraldovi Kennedym může rozhodnout pouze Kongres. Nařídil proto odstranit Trumpovo jméno z fasády budovy, z jejích webových stránek i z dalších materiálů.

Soud utnul Trumpovo jméno ke Kennedyho centru a také jeho pompézní rekonstrukci

Odvolání Trumpovy administrativy se podle Reuters týká také soudního rozhodnutí, které zablokovalo snahu republikánského lídra uzavřít tuto washingtonskou instituci na dva roky kvůli rekonstrukci.

Kennedyho centrum nařídilo odstranit ze svého názvu Trumpovo jméno (5. června 2026)
Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být na základě soudního rozhodnutí odstraněno jméno prezidenta Donalda Trumpa. (29. května 2026)
Kennedyho kulturní centrum ve Washingtonu se přejmenuje na Trumpovo Kennedyho kulturní centrum. (18. prosince 2025)
Kennedyho kulturní centrum ve Washingtonu se přejmenuje na Trumpovo Kennedyho kulturní centrum. (18. prosince 2025)
11 fotografií

Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta, který byl zavražděn v roce 1963.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Na trhu teď není elektrobus, který by zvládl jízdu po kraji, říká dopravní šéf

Šéf společnosti Kordis Jiří Sysel (květen 2026)

Dlouhé roky byly v jeho hlavním zájmu vlaky – od roku 1995 pracoval pro České dráhy, pak ve Správě železnic. Teď Jiří Sysel rozšířil záběr. Postavil se totiž do čela krajské společnosti Kordis, která...

12. června 2026  7:14

Trump se brání proti rozhodnutí o odstranění jeho jména z Kennedyho centra

Kennedyho centrum nařídilo odstranit ze svého názvu Trumpovo jméno (5. června...

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra. Kennedyho...

12. června 2026  6:53

Jihokorejský exprezident Jun dostal 30 let vězení za drony nad Pchjongjangem

Jihokorejský exprezident Jun Sok-jol u soudu, na snímku vzadu vlevo (19. února...

Jihokorejský soud dnes odsoudil bývalého prezidenta Jun Sok-jola k 30 letům vězení za nařízení dronové operace nad Pchjongjangem, která měla podle obžaloby vyvolat napětí s KLDR a posloužit jako...

12. června 2026  6:38

Po letech v kómatu zemřela thajská princezna. Byla i velvyslankyní na Slovensku

Thajská princezna Badžrakitijapcha a král Mahá Vatčirálongkón (Bangkok, 6....

Ve věku 47 let zemřela nejstarší dcera thajského krále Mahá Vatčirálongkóna, oznámil v pátek královský palác v Bangkoku. Princezna Badžrakitijapcha byla poslední více než tři roky v kómatu, do...

12. června 2026  6:33

Česko nad ránem ožilo fotbalem. Fanoušci vstávali brzy a mířili do hospod

Restaurace Oryx na pražském Žižkově žila od ranních hodin fotbalem. (12. června...

Po dvaceti letech hraje česká reprezentace na mistrovství světa ve fotbalu, které hostí Mexiko. Redakce iDNES.cz proto vyrazila zmapovat dvě pražské restaurace, kde fanoušci sledovali první a zároveň...

12. června 2026  6:07

Meteorologové zveřejnili první předpověď počasí na prázdniny. Bude podprůměrné

Opatovický písník u Hradce Králové a letní vedra (1. července 2025)

Letní prázdniny 2026 už pomalu klepou na dveře a s nimi i plánování prvních dětských táborů, kempování a open-air festivalů. Jaké bude počasí? Meteorologové zveřejnili výhled na první červencový...

12. června 2026

Hledání výbušnin i střežení objektů. Psy v řadách armády chrání speciální pomůcky

Také vojenský pes musí mít ochranné pomůcky. (červen 2026)

Velitelské stanoviště je hotové, ale jeho ochrana teprve vzniká. Natažení ostnatého drátu, postavení zátarasů a hlídek zabere čas. Vojáci ze 71. mechanizovaného praporu se sídlem v Hranicích proto ve...

12. června 2026  5:59

OBRAZEM: Nahlédněte do doby zbojníků a portášů, zve opravené fojtství v Jasenné

Národní muzeum v přírodě otevřelo zrekonstruované Mikuláštíkovo fojtství v...

Opravené Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné na Zlínsku ve čtvrtek otevřelo Národní muzeum v přírodě. Národní kulturní památka z roku 1748, která patří k nejzachovalejším stavbám svého druhu na východní...

12. června 2026  4:57

Nemocniční jídlo nemusí být beztvará kaše. Jak vypadá speciální kuře nebo vepřové

Pyré z brokolice a z kuřecího masa je tvarované v silikonových formách. K...

Nemocnice zkouší nový způsob stravy pro lidi s poruchami polykání. Jídlo má upravenou konzistenci, ale na talíři dál připomíná běžné pokrmy. Pilotní projekt ve Fakultní nemocnicí Motol a Homolka...

12. června 2026

Válka na Ukrajině trvá déle než první světová. Obě změnily svět i způsob válčení

Premium
Jako před sto lety. Fotografie z bojiště na Ukrajině mnohdy přípomínají ty z...

Válka na Ukrajině trvá 1 570 dní. To je o dva dny déle než první světová válka. Konflikt, s nímž pro brutalitu pozemní bitvy a obrovské lidské ztráty či technologický pokrok bývá dění na ukrajinské...

12. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Miliardové ztráty a bitcoiny: skrytá rizika burzovní premiéry Muskovy SpaceX

Premium
Elon Musk

V pátek 12. června v 15:30 středoevropského času se odehraje největší vstup na burzu v dějinách. Společnost SpaceX Elona Muska si chce od investorů vzít 75 miliard dolarů výměnou za 555,6 milionu...

12. června 2026

Inteligentní a nebezpečný. Kdo je travič, který zabil kolegu a útočil na bezdomovce

Premium
ilustrační snímek

Olomoucký krajský soud bude příští týden řešit nebývalý případ. Stane před ním osmačtyřicetiletý Jiří K., který je obžalován, že se pokusil otrávit své kolegy – zaměstnance zbrojovky – a bezdomovce...

12. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.