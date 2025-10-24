Trump kvůli televizní reklamě ukončil obchodní jednání s Kanadou

Autor: ,
  7:26
Americký prezident Donald Trump oznámil, že ukončuje veškerá obchodní jednání s Kanadou. Své rozhodnutí odůvodnil kanadskou televizní reklamou, ve které někdejší prezident Spojených států Ronald Reagan hovoří negativně o clech, přičemž současný šéf Bílého domu spot označil za lživý. Informovaly o tom dnes světové agentury. Ottawa se zatím k prohlášení šéfa Bílého domu nevyjádřila.
Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...

Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném jednání v Bílém domě. (7. října 2025) | foto: ČTK

Prezident Donald Trump vítá kanadského premiéra Marka Carneyho během summitu v...
Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě....
Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...
Prezident Donald Trump kráčí z vrtulníku Marine One na palubu letounu Air Force...
20 fotografií

„Nadace Ronalda Reagana právě oznámila, že Kanada podvodně použila reklamu, která je lživá, v níž Ronald Reagan hovoří negativně o clech,“ napsal Trump na své síti Truth Social. „Cla jsou velmi důležitá pro národní bezpečnost a ekonomiku USA. Na základě jejich hanebného chování, se tímto ukončují všechna obchodní jednání s Kanadou,“ dodal šéf Bílého domu.

Příspěvek se na Trumpově sociální síti objevil poté, co kanadský premiér Mark Carney uvedl, že se snaží zdvojnásobit kanadský export do zemí mimo USA kvůli hrozbě, kterou představují Trumpova cla, poznamenala agentura AP.

Nadace a institut Ronalda Reagana ve čtvrtek na síti X uvedla, že vláda kanadské provincie Ontario vytvořila reklamu, která zkresluje projev někdejšího amerického prezidenta k národu ze dne 25. dubna 1987, a Ontario nedostalo od nadace povolení k použití projevu a jeho editacím.

Kanada bude se cly velmi spokojená, mírnil Trump napětí na schůzce s Carneym

„Podívejte se na na neupravené video prezidenta Reagana na našem YouTubovém kanále,“ vyzvala nadace veřejnost s poznámkou, že zvažuje právní kroky.

Premiér Ontaria Doug Ford minulý týden zveřejnil na X video s reklamou, kterou označil jako novou reklamní kampaň Ontaria ve Spojených státech. „Využíváme všechny nástroje, které máme, nikdy nepřestaneme argumentovat proti americkým clům uvaleným na Kanadu. Cesta k prosperitě vede přes spolupráci,“ napsal kanadský činitel.

Trump podle agentur tento měsíc v Bílém domě jednal s Carneym o snížení cel na klíčové kanadské sektory. Zároveň před novináři neupřesnil, zda odstraní cla, která letos uvalil na některá odvětví kanadské ekonomiky, například na ocel a automobily.

23. října 2025  22:25,  aktualizováno  24.10 7:56

24. října 2025  7:26

24. října 2025

