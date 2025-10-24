„Nadace Ronalda Reagana právě oznámila, že Kanada podvodně použila reklamu, která je lživá, v níž Ronald Reagan hovoří negativně o clech,“ napsal Trump na své síti Truth Social. „Cla jsou velmi důležitá pro národní bezpečnost a ekonomiku USA. Na základě jejich hanebného chování, se tímto ukončují všechna obchodní jednání s Kanadou,“ dodal šéf Bílého domu.
Příspěvek se na Trumpově sociální síti objevil poté, co kanadský premiér Mark Carney uvedl, že se snaží zdvojnásobit kanadský export do zemí mimo USA kvůli hrozbě, kterou představují Trumpova cla, poznamenala agentura AP.
Nadace a institut Ronalda Reagana ve čtvrtek na síti X uvedla, že vláda kanadské provincie Ontario vytvořila reklamu, která zkresluje projev někdejšího amerického prezidenta k národu ze dne 25. dubna 1987, a Ontario nedostalo od nadace povolení k použití projevu a jeho editacím.
Kanada bude se cly velmi spokojená, mírnil Trump napětí na schůzce s Carneym
„Podívejte se na na neupravené video prezidenta Reagana na našem YouTubovém kanále,“ vyzvala nadace veřejnost s poznámkou, že zvažuje právní kroky.
Premiér Ontaria Doug Ford minulý týden zveřejnil na X video s reklamou, kterou označil jako novou reklamní kampaň Ontaria ve Spojených státech. „Využíváme všechny nástroje, které máme, nikdy nepřestaneme argumentovat proti americkým clům uvaleným na Kanadu. Cesta k prosperitě vede přes spolupráci,“ napsal kanadský činitel.
Trump podle agentur tento měsíc v Bílém domě jednal s Carneym o snížení cel na klíčové kanadské sektory. Zároveň před novináři neupřesnil, zda odstraní cla, která letos uvalil na některá odvětví kanadské ekonomiky, například na ocel a automobily.