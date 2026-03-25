Někteří z prezidentových spojenců se v souvislosti s videobrífinkem obávají, že Trump nedostává ucelený obraz o válce, nebo ho nevnímá v plném rozsahu. Píše o tom web stanice NBC News s odvoláním na americké činitele.
Trumpovi spojenci znepokojení vyjadřují navzdory tomu, že tato videa nejsou jediným zdrojem informací o válce, které šéf Bílého domu dostává. Informace získává také při rozhovorech s vysoce postavenými vojenskými a zpravodajskými poradci, zahraničními lídry, včetně izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a spojenců v Perském zálivu, a ze zpráv v médiích, uvádějí zdroje NBC News.
Záběry podle nich přispívají k Trumpově rostoucí frustraci z toho, jak média o válce informují. Republikán poukazuje na úspěchy americké armády, které vidí v denním sestřihu, a v soukromí se ptá, proč jeho administrativa nedokáže lépe ovlivňovat veřejné povědomí o konfliktu. Od svých poradců chce vědět, proč média nezdůrazňují to, co sám vidí na videu.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová popřela, že by Trump nedostával úplné informace o vývoji války, co se týče úspěchů i nezdarů. Kdokoliv, kdo byl svědkem rozhovorů, které Trump vede, ví, že prezident aktivně vyhledává názor všech v místnosti a očekává upřímnost od svých předních poradců, řekla Leavittová.
Zatímco diskuze o citlivých vojenských operacích se omezují na menší skupinu, Trump sbírá názory i od širšího okruhu, řekl NBC News jeden z amerických představitelů. Šéf Bílého domu často telefonuje s celou řadou externích poradců, vyslechne si jejich pohled na věc a zjišťuje, jak vnímají veřejné mínění. Podle zdroje všechny vybízí, aby se vyjadřovali otevřeně.
Veřejné mínění o válce je rozděleno podél stranických linií, i když většina voličů se staví proti tomu, jak se Trump k válce postavil, vyplývá z březnového průzkumu stanice NBC News.
Uvnitř Trumpova hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou) se však válka těší převážné podpoře. Sto procent respondentů, kteří se k hnutí hlásí, vyjádřilo Trumpovi podporu, zatímco 90 procent z nich podporuje jeho válku proti Íránu.
Během předchozích válek, od Vietnamu přes Irák až po Afghánistán, čelily americké administrativy obvinění, že při informování prezidenta podléhaly takzvanému syndromu skupinového myšlení. Vládní a vojenští činitelé podle těchto tvrzení bagatelizovali či zamlčovali nepříjemná fakta či odmítali uznat známky selhávání své strategie, píše NBC News.
Tehdejší prezident Lyndon Johnson si například stěžoval, že televizní zpravodajství o válce ve Vietnamu bylo zavádějící a příliš negativní. Administrativa George Bushe mladšího vyčítala novinářům, že se příliš soustředí na bomby nastražené v autech místo úsilí o obnovu Iráku.