„Rozhodl jsem nezničit ropnou infrastrukturu na tomto ostrově. Pokud by však Írán nebo kdokoli jiný podnikal jakékoliv kroky, které by narušily volný a bezpečný průchod lodí Hormuzským průlivem, okamžitě toto rozhodnutí přehodnotím,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.
Dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán. Průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.
Íránské ozbrojené síly v reakci na Trumpova slova uvedly, že jakýkoliv útok na íránskou energetickou infrastrukturu povede k útokům na infrastrukturu ropných společností, které v regionu spolupracují se Spojenými státy.
Trump prohlásil, že Írán není schopen bránit cíle, na které se americká armáda rozhodne zaútočit. „Íránská armáda a všichni ostatní, kteří jsou spojení s tímto teroristickým režimem, by udělali dobře, kdyby složili své zbraně a zachránili to, co zbylo z jejich země, což není mnoho,“ napsal americký prezident na síti Truth Social. Írán podle něj nikdy nebude vlastnit jaderné zbraně a nebude schopen ohrožovat Spojené státy.
Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu vedly k výraznému nárůstu cen ropy. Severomořská ropa Brent uzavřela páteční obchodování na 103,14 dolaru za barel. Za týden tak zdražila o více než 11 procent, napsala agentura Reuters.