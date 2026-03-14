USA ochrání lodě v Hormuzském průlivu. Trump hrozí zničením ropné infrastruktury

Spojené státy začnou velmi brzy podle amerického prezidenta Donalda Trumpa doprovázet plavidla Hormuzským průlivem, aby je chránily před íránskými útoky. Oznámil rovněž, že jeho armáda zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy. Pohrozil, že nařídí zničit ropnou infrastrukturu na tomto ostrově, pokud bude Írán bránit bezpečnému průchodu lodí Hormuzským průlivem.
Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na Floridě (9. března 2026)

„Rozhodl jsem nezničit ropnou infrastrukturu na tomto ostrově. Pokud by však Írán nebo kdokoli jiný podnikal jakékoliv kroky, které by narušily volný a bezpečný průchod lodí Hormuzským průlivem, okamžitě toto rozhodnutí přehodnotím,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

Dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán. Průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

Íránské ozbrojené síly v reakci na Trumpova slova uvedly, že jakýkoliv útok na íránskou energetickou infrastrukturu povede k útokům na infrastrukturu ropných společností, které v regionu spolupracují se Spojenými státy.

Trump prohlásil, že Írán není schopen bránit cíle, na které se americká armáda rozhodne zaútočit. „Íránská armáda a všichni ostatní, kteří jsou spojení s tímto teroristickým režimem, by udělali dobře, kdyby složili své zbraně a zachránili to, co zbylo z jejich země, což není mnoho,“ napsal americký prezident na síti Truth Social. Írán podle něj nikdy nebude vlastnit jaderné zbraně a nebude schopen ohrožovat Spojené státy.

Uzavření Hormuzského průlivu poškodí víc je než nás. Trumpův Bílý dům podcenil Írán

Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu vedly k výraznému nárůstu cen ropy. Severomořská ropa Brent uzavřela páteční obchodování na 103,14 dolaru za barel. Za týden tak zdražila o více než 11 procent, napsala agentura Reuters.

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

USA ochrání lodě v Hormuzském průlivu. Trump hrozí zničením ropné infrastruktury

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...

Spojené státy začnou velmi brzy podle amerického prezidenta Donalda Trumpa doprovázet plavidla Hormuzským průlivem, aby je chránily před íránskými útoky. Oznámil rovněž, že jeho armáda zcela zničila...

14. března 2026  7:21

Doplatky za léky mají limit. Jak se dá zjistit, jestli jste ho už překročili?

ilustrační snímek

I za léky na předpis se v lékárně doplácí. Za kalendářní rok by však tyto doplatky neměly překročit určitou částku. U většiny lidí je to 5 000 korun, u některých je limit nižší. Jak to zjistíte a jak...

14. března 2026

Ložnici si musíme hýčkat. Podnikatelka boduje s lůžkovinami, které vydrží celý život

Česká podnikatelka a zakladatelka značky MARIELI Terezie Täubelová (17. února...

Spánek je základ zdraví, přesto ho lidé často podceňují. I proto se podnikatelka Terezie Täubelová rozhodla oživit byznys po babičce a do českých ložnic vrátit lůžkoviny, které vydrží celý život....

14. března 2026

Mladí mají pocit, že financím rozumějí. Ale patří k rizikovým skupinám, říká expertka

Premium
Zdeňka Hildová, ředitelka ČBA Educa

Investice, které slibují rychlé zbohatnutí, bývají často pastí. Proč na ně mladí lidé tak snadno naletí? A co by se o penězích měli naučit už na základní škole? Ředitelka vzdělávání v České bankovní...

14. března 2026

Metro jako druhý domov. Kyjevané se perou o místa na spaní v podzemce

Premium
Nouzové nocoviště ve stanici kyjevské podzemní dráhy. Stále sem chodí spát...

Zatímco svět sleduje rakety létající v Íránu, obyvatelé Kyjeva pořád chodí spát do podzemky. Žene je tam strach. Za čtyři roky, kdy celou zemí zmítají boje, se lidé přebývající v podzemce spřátelili...

14. března 2026

Dáš matiku u přijímaček za všechny body? Zkus velkou zkoušku nanečisto

Premium
ilustrační snímek

„Délka minuty závisí na tom, na které straně dveří od záchodu se nalézáte,“ zní jeden ze slavných Murphyho zákonů. Vězte, že úplně jinou dynamiku mají i minuty při řešení úloh doma v pokojíčku a u...

14. března 2026

Obří nárůst podvodníků zaskočil i policii, přes telefon oberou lidi o statisíce denně

Premium
ilustrační snímek

Je to obří nárůst podvodů, jaký policisté nepamatují. Od začátku roku obrali podvodníci, kteří se vydávají za existující bankéře, státní zástupce či samotné policisty, 340 lidí o 150 milionů korun. V...

14. března 2026

Trump varoval Machadovou před návratem domů kvůli obavám o její bezpečnost

Venezuelská opoziční vůdkyně Maria Corina Machado se setkala se svými příznivci...

Americký prezident Donald Trump doporučil venezuelské opoziční političce Maríi Corině Machadové, aby se zatím nevracela do Venezuely. Zdůvodnil to obavami o její bezpečnost, informoval ve čtvrtek...

13. března 2026  23:10

Kuba už tři měsíce nedostává ropu. Přiznala, že začala vyjednávat s USA

Kubánci se připravují na opatření proti nedostatku paliva poté, co USA...

Kuba už tři měsíce nedostává nové dodávky ropy, což má vážný dopad na život na ostrově. V televizním vystoupení to v pátek řekl kubánský prezident Miguel Díaz-Canel. Potvrdil také jednání se...

13. března 2026  22:11

Uzavření Hormuzského průlivu poškodí víc je než nás. Trumpův Bílý dům podcenil Írán

Donald Trump (5. března 2026)

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa neměla žádný plán, co dělat, pokud by Írán uzavřel Hormuzský průliv. Informovaly o tom servery CNN a Daily Beast s odkazem na své zdroje. Vládní...

13. března 2026  21:31

Kamionu na D5 u Prahy praskla pneumatika a skončil na boku, tvořily se kolony

Na dálnici D5 se ve směru z Prahy převrátil kamion. (13. března 2026)

Provoz na dálnici D5 u Prahy ve směru na Rozvadov v pátek odpoledne zkomplikovala nehoda kamionu. Soupravě podle policistů zřejmě za jízdy praskla pneumatika, kamion skončil na boku vedle komunikace....

13. března 2026  17:16,  aktualizováno  21:22

Američanka zneužívala jedenáctiletého chlapce, za mlčení mu kupovala dárky

Alyson Cranicková na policejním snímku z roku 2023

Soud v americkém Connecticutu v pátek odsoudil k dvaceti letům vězení bývalou zaměstnankyni střední školy, která donutila jedenáctiletého chlapce k sexuálnímu styku. Dítěti napsala tisíce zpráv a...

13. března 2026  21:08

