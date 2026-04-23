Trump varoval Teherán, že mu dochází čas. Dohodu uzavře, až to bude dobré pro USA

  21:49
Spojené státy uzavřou dohodu s Íránem jen tehdy, pokud to bude dobré pro Washington, americké spojence a zbytek světa. Na své sociální síti Truth Social to ve čtvrtek napsal Donald Trump. Americký prezident zároveň varoval Teherán, že mu dochází čas. „Mám všechen čas světa, ale Írán ne - čas běží!" uvedl Trump.
foto: Getty Images

Ve svém příspěvku opět opřel do deníku The New York Times a zpravodajské stanice CNN. Kritizoval to, že si obě média myslí, že on sám touží po ukončení války. Trump v této souvislosti poznamenal, že je zřejmě pod nejmenším tlakem, jakému kdy osoba v jeho pozici čelila.

V příspěvku uvedl, že pod tlakem je naopak Teherán. „Čas není na jejich straně!“, napsal. „Íránské námořnictvo leží na dně moře, jejich letectvo je zničené, jejich protiletecké zbraně a radarové vybavení je pryč, jejich vůdci už nejsou s námi, blokáda je dokonalá a pevná a může se to jen zhoršit,“ dodal.

USA se zmocnily dalšího tankeru. Trump chce střílet na lodě rozmisťující miny

Spojené státy a Izrael 28. února zahájily válku proti Íránu, což Trump zdůvodnil obavami, že by Teherán mohl získat jadernou zbraň.

Írán a jeho spojenci v regionu pak v odvetě začali ostřelovat Izrael a americké cíle i ropnou infrastrukturu v arabských zemích. Írán od března také blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně proudí významné světové dodávky ropy a zemního plynu.

Boje dočasně přerušilo příměří, ale dosavadní mírové rozhovory, které hostil Pákistán, nebyly dosud úspěšné. Trump proto nařídil blokádu íránských přístavů, jejímž cílem je omezit zisky íránského režimu z prodeje ropy. Nyní se čeká na nové kolo jednání.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

For those people, fewer in number now than ever before, that are reading The Failing New York Times, or watching Fake News CNN, that think that I am �anxious� to end the War (if you would even call it that!) with Iran, please be advised that I am possibly the least pressured person ever to be in this position. I have all the time in the World, but Iran doesn�t ��The clock is ticking! The reason some of the Media is doing so poorly with Subscribers and Viewers is because they no longer have credibility. Iran�s Navy is lying at the bottom of the Sea, their Air Force is demolished, their Anti Aircraft and Radar Weaponry is gone, their leaders are no longer with us, the Blockade is airtight and strong and, from there, it only gets worse � Time is not on their side! A Deal will only be made when it�s appropriate and good for the United States of America, our Allies and, in fact, the rest of the World. President DONALD J. TRUMP

23. dubna 2026 v 18:21, příspěvek archivován: 23. dubna 2026 v 21:31
