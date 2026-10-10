Federální soud Trumpovu žalobu zamítl a navíc Trumpovi a jednomu z jeho právních zástupců uložil sankce ve výši jednoho milionu dolarů (zhruba 22 milionů Kč) za nepodloženou žalobu. Trump se následně odvolal, ale odvolací soud verdikt včetně sankce potvrdil.
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Žalobu Trump podal v roce 2022, kdy již nebyl po volební prohře v roce 2020 prezidentem. Trump, který se do Bílého domu vrátil loni v lednu, žaloval vedle Clintonové i další demokraty. Exprezidentova tvrzení ale zpochybnila 966 stránková zpráva, kterou v srpnu 2020 vydal výbor amerického Senátu vedený republikány.
Tato zpráva dospěla k závěru, že Rusko využilo tehdejšího šéfa Trumpova volebního štábu Paula Manaforta a webovou stránku WikiLeaks ve snaze pomoci Trumpovi vyhrát volby v roce 2016. Moskva vměšování do voleb popřela.