Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, oznámil Trump

Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, napsal v pondělí na sociální síť Truth Social americký prezident Donald Trump bez dalších podrobností. Cena zlata se v pátek vyšplhala na maximum, teď mírně ztrácí.
„Zlato nebude podléhat clu!“ napsal Trump. Další podrobnosti neuvedl.

V pátek se cena termínového kontraktu na zlato ve Spojených státech vyšplhala na rekord a dostala se nad 3534 dolarů (přes 74 000 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Reagovala na zprávy, že Washington může uvalit na nejobchodovanější zlaté cihly v USA dovozní cla specifická pro danou zemi.

Ve Spojených státech začala platit nová cla, opatření se dotkne i Česka

Cena termínového kontraktu na zlato v pondělí kolem 20:00 SELČ vykazovala pokles 2,4 procenta a pohybovala se těsně nad 3407 USD/oz. Cena kovu k okamžitému dodání pak odepisovala 1,2 procenta na 3354 dolarů za troyskou unci.

Kilogramové zlaté slitky měly dříve z amerických dovozních cel výjimku. Důležitým vývozcem zlata do USA je Švýcarsko, na které Washington uvalil 39procentní clo. Švýcarská asociace producentů a obchodníků působících v oblasti drahých kovů (ASFCMP) minulý týden vyjádřila obavy z negativních dopadů cel na mezinárodní obchod se zlatem.

