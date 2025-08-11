„Zlato nebude podléhat clu!“ napsal Trump. Další podrobnosti neuvedl.
V pátek se cena termínového kontraktu na zlato ve Spojených státech vyšplhala na rekord a dostala se nad 3534 dolarů (přes 74 000 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Reagovala na zprávy, že Washington může uvalit na nejobchodovanější zlaté cihly v USA dovozní cla specifická pro danou zemi.
Cena termínového kontraktu na zlato v pondělí kolem 20:00 SELČ vykazovala pokles 2,4 procenta a pohybovala se těsně nad 3407 USD/oz. Cena kovu k okamžitému dodání pak odepisovala 1,2 procenta na 3354 dolarů za troyskou unci.
Kilogramové zlaté slitky měly dříve z amerických dovozních cel výjimku. Důležitým vývozcem zlata do USA je Švýcarsko, na které Washington uvalil 39procentní clo. Švýcarská asociace producentů a obchodníků působících v oblasti drahých kovů (ASFCMP) minulý týden vyjádřila obavy z negativních dopadů cel na mezinárodní obchod se zlatem.