Ministerstvo obrany i války. Trump přidal Pentagonu druhý název jako symbol síly

Americké ministerstvo války založil v roce 1789 prezident George Washington. V roce 1947 ho prezident Harry Truman reorganizoval a v roce 1949 byl úřad přejmenován na ministerstvo obrany.
„Je to poselství o americké síle,“ odpověděl Trump na otázku novinářů, co změna názvu představuje.
Trump už na konci srpna vysvětlil, že návrat k původnímu názvu bude odkazovat na americkou historii vítězství, kterou označil za neuvěřitelnou. Trump tehdy také prohlásil, že změna se všem velmi líbí.
Server The Hill připomenul, že Trump již dříve o americkém ministrovi obrany Peteu Hegsethovi hovořil jako o ministru války. Hegseth nyní označení funkce ministr války může používat s titulem ministr obrany. Změnu Hegseth podpořil a na zasedání vlády na konci srpna Trumpovi řekl, že změna názvu bude návratem k válečnickému étosu boje za vítězství.
Trumpovi příznivci v Kongresu již navrhli právní předpis, který změnu názvu ministerstva obrany na ministerstvo války zakotví do zákona. Pravomoc zřizovat, rušit a přejmenovávat federální ministerstva je totiž v pravomoci Kongresu USA.
2. září 2025