Ministerstvo obrany i války. Trump přidal Pentagonu druhý název jako symbol síly

  22:59
Prezident Spojených států Donald Trump podepsal nařízení, kterým ministerstvu obrany udělil druhotný název ministerstvo války. Po podpisu v Oválné pracovně Bílého domu, který živě přenášely zpravodajské televize, Trump prohlásil, že změna symbolizuje americké vítězství a americkou sílu.
Americký prezident Donald Trump při svém „zásadním projevu" v Bílém domě (22. srpna 2025)

Americký prezident Donald Trump při svém „zásadním projevu" v Bílém domě (22. srpna 2025)

Americký prezident Donald Trump si k příležitosti svého projevu v Oválné...
Donald Trump v Bílém domě během návštěvy jihokorejského prezidenta I Če-mjonga...
Americký prezident Donald Trump (30. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump (30. srpna 2025)
Americké ministerstvo války založil v roce 1789 prezident George Washington. V roce 1947 ho prezident Harry Truman reorganizoval a v roce 1949 byl úřad přejmenován na ministerstvo obrany.

„Je to poselství o americké síle,“ odpověděl Trump na otázku novinářů, co změna názvu představuje.

Trump už na konci srpna vysvětlil, že návrat k původnímu názvu bude odkazovat na americkou historii vítězství, kterou označil za neuvěřitelnou. Trump tehdy také prohlásil, že změna se všem velmi líbí.

Trump chystá přesun velitelství vesmírných sil z Colorada do Alabamy

Server The Hill připomenul, že Trump již dříve o americkém ministrovi obrany Peteu Hegsethovi hovořil jako o ministru války. Hegseth nyní označení funkce ministr války může používat s titulem ministr obrany. Změnu Hegseth podpořil a na zasedání vlády na konci srpna Trumpovi řekl, že změna názvu bude návratem k válečnickému étosu boje za vítězství.

Trumpovi příznivci v Kongresu již navrhli právní předpis, který změnu názvu ministerstva obrany na ministerstvo války zakotví do zákona. Pravomoc zřizovat, rušit a přejmenovávat federální ministerstva je totiž v pravomoci Kongresu USA.

2. září 2025
Farage si věří, už sestavuje vládu. Obě hlavní strany se hroutí, tvrdí

Lídr britské protiimigrační opoziční strany Reform UK Nigel Farage v pátek v rámci výroční stranické konference v Birminghamu uvedl, že začne připravovat příští britskou vládu, protože se podle něj...

5. září 2025  20:59

Rebelové mají kandidátku číslo 1. Kdo za nimi stojí a co chtějí

Politická strana Rebelové je nováčkem ve volbách do Poslanecké sněmovny. Podle informací na webu re3elove.cz ji založili dva kamarádi, „kteří se shodli na tom, že letos vážně není koho volit, a...

5. září 2025  20:58

