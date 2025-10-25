USA a Čína zahájily jednání v Kuala Lumpuru, obě strany mluví o pokroku

  17:49
První den obchodních jednání mezi Spojenými státy a Čínou v Kuala Lumpuru byl podle zástupce amerického ministerstva financí konstruktivní, znovu obě strany se setkají v neděli. Americký prezident Donald Trump pátečním odletem do Malajsie zahájil cestu po jihovýchodní Asii, při které se chce setkat mimo jiné s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
„Dnešní jednání jsme ukončili. Byla velmi konstruktivní a očekáváme, že budou pokračovat ráno,“ uvedl podle agentury Reuters zástupce ministerstva. Washington a Peking v poslední době zvýšily cla na vzájemný vývoz a pohrozily zastavením obchodu s kritickými surovinami a technologiemi.

Trump odletěl na cestu po Asii. Chci se sejít s Kimem i čínským prezidentem, řekl

Podle agentury Reuters žádná ze stran neočekává průlom ani návrat k obchodním podmínkám, které platily před začátkem Trumpova druhého mandátu. Místo toho se v přípravných rozhovorech snaží zástupci obou států soustředit na dosažení mírných zlepšení.

Kvůli obchodním sporům Trump v minulých dnech jednání s čínským lídrem zpochybňoval, před odletem však potvrdil, že se setkají. Trump má podle Reuters se Sim jednat ve čtvrtek v Jižní Koreji. Dříve uvedl, že s ním chce hovořit mimo jiné o sporném tématu Tchaj-wanu, hodlá usilovat i o propuštění Jimmyho Laie vězněného v Hongkongu.

Americký prezident sdělil novinářům, že se svým čínským protějškem chce otevřít také otázku Ruska. Trump se zatím neúspěšně snaží přesvědčit ruského vůdce Vladimira Putina k ukončení války na Ukrajině. Opakovaně vyzývá další země, aby zesílily ekonomický tlak na Moskvu, přičemž Čína pomáhá Rusku obcházet sankce uvalené na vývoz ruských energetických surovin. Čínská strana schůzku hlav států zatím oficiálně nepotvrdila, americká strana mluví o neformálním setkání.

Trump se příští týden setká s Kim Čong-unem, jsou přesvědčeni Jihokorejci

Trumpův asijský program začne v neděli ráno v Malajsii účastí na summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). Během cesty plánuje také schůzky se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, brazilským prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silvou a v Japonsku i s novou premiérkou Sanae Takaičiovou.

