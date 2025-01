Byla to blesková operace: vedoucí dostali příkaz zařídit to nejpozději do včerejších pěti hodin odpoledne. A ihned měli začít podnikat kroky k uzavření svých oddělení.

Byly popsány případy, jak malí bílí žáci byli nuceni sypat si popel na hlavu za otrokářství, omlouvat se barevným spolužákům a sedět za otroctví na hanbě.