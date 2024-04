Trump překvapil. Přežití Ukrajiny je důležité i pro USA i Evropu, uvedl

Trump přijetí balíku dosud otevřeně nepodpořil a ve většině svých předchozích příspěvků na Truth Social naopak kritizoval evropské spojence, kteří podle něj Kyjevu neposkytují dostatek prostředků. V podobné linii se nesla i část jeho dnešního příspěvku.

„Proč Evropa nemůže narovnat nebo dorovnat peníze poskytnuté USA, aby pomohla zoufalé zemi v nouzi?“ napsal Trump. „Jak se všichni shodují, ukrajinské přežití a síla by měly být pro Evropu mnohem důležitější než pro nás, ale je to důležité i pro nás! Pohni sebou, Evropo,“ uvedl exprezident.

Příspěvek se zdá být jedním z prvních uznání Trumpa, že přežití Ukrajiny, která se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, je v bezpečnostním zájmu Spojených států, píše Reuters.

Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson dříve uvedl, že komora bude o balíčku pomoci Ukrajině hlasovat již v sobotu, a to navzdory ostrým námitkám vyhraněného křídla jeho strany. Balík počítá s přibližně 61 miliardami dolarů na vojenskou a ekonomickou pomoc Kyjevu a partnerům v regionu. Schválení, které prosazuje administrativa amerického prezidenta Joea Bidena, dosud bránily americké vnitropolitické spory. Návrh už prošel Senátem, republikánské vedení Sněmovny reprezentantů ho však zatím blokovalo.

Trump bude v listopadu usilovat o znovuzvolení v prezidentských volbách. V případě, že v klání proti demokratickému kandidátovi Bidenovi uspěje, se Evropa obává změny americké politiky vůči Ukrajině, jejíž obrana proti ruským vojskům závisí na západní pomoci.

Trump Ukrajinu „nenávidí“

Ukrajina byla ožehavým tématem už za Trumpova prezidentského mandátu. Web Politico připomíná, že Trump čelil svému prvnímu pokusu o impeachment po telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v roce 2019. Tehdy byl Trump v podezření, že od svého ukrajinského protějšku sháněl kompromitující informace na Huntera Bidena, syna svého rivala Joea Bidena, který Trumpa v následných volbách v roce 2020 těsně porazil. Hunter Biden v roce 2014 působil v předsednictvu ukrajinské energetické společnosti Burisma Holdings.

„Rád bych, abyste pro naši zem něco udělal, protože naše země si prošla spoustou věcí, což je něco, co Ukrajina zná,“ řekl tehdy Trump Zelenskému po telefonu.

„Trump nenávidí Ukrajinu,“ nebál se sdělit novinářům serveru Politico Lev Parnas, americko-ukrajinský byznysmen, člen Trumpova právního týmu, který se snažil zvrátit výsledky voleb v roce 2020. „Trump i lidé kolem něj věří, že Ukrajina způsobila všechny jeho problémy,“ dodal. Zelenskyj Trumpovi slíbil, že situaci prověří, ale Ukrajina nikdy žádné oficiální vyšetřování neotevřela.

Jako pojítko mezi Trumpem a Ukrajinou může sloužit Paul Manafort. Konzervativní americký právník pracoval na Ukrajině pro Viktora Janukovyče, proruského bývalého prezidenta Ukrajiny, který prchl do Ruska v roce 2014 poté, co odmítl podepsat asociační dohodu v Evropskou unií. Manafort následně vedl část Trumpovy prezidentské kampaně v roce 2016.

Manafortovo jméno se také mnohokrát objevuje v seznamech ukrajinského Národního protikorupčního úřadu. Ve složce, která eviduje úplatky Janukovyčovy strany vůči politikům, úředníkům, novinářům a právníkům, je u Manafortova jména bilance 12,7 milionu dolarů, které údajně obdržel ve 22 platbách. Manafort obdržení těchto peněz odmítá, ale fakt, že se jeho jméno v seznamech poprvé objevilo jen pár měsíců před Trumpovým prezidentským kláním proti Hillary Clintonové v roce 2016, dodnes Trumpa straší.

Trumpova neoblíbenost Ukrajiny ale nekončí u tohoto případu. Parnas tvrdí, že Trump je přesvědčen, že do prezidentských voleb v roce 2016 se vměšovala ona, nikoliv Rusko. V roce 2022 ruské zapojení do voleb přiznal Jevgenij Prigožin, bývalý lídr žoldnéřské Wagnerovy skupiny, který zemřel v srpnu 2023.

Pravděpodobný republikánský kandidát na úřad prezidenta už několikrát svými výroky vyděsil Kyjev, když sliboval, že v případě zvolení „by ukončil válku do 24 hodin.“ Západní lídři se obávají, že Trumpův mírový plán by znamenal ukrajinskou ztrátu území, které momentálně okupují ruské síly.