VIDEO: Trump zesměšňoval transgender vzpěračky. Melanii jeho výstupy vadí

Trump se na pódiu pustil do pantomimy doplněné o hekání a vyplazování jazyku. Za pomocí gest a výrazného projevu se pokusil vykreslit situaci, kdy ženy soutěží ve vzpírání s transgender ženami. „Odhodí činku a s pláčem odchází z pódia. Její matka pláče, její otec pláče,“ řekl při imitaci vzpěračky.
Prezident pak začal napodobovat transgender ženu, která činku zvedla opakovaně a s lehkostí. „Zvedne se chlap a ptají se ho: ‚Zvedal jste někdy?‘ a on odpoví: ‚Trochu.‘ Přistoupí k čince a bum,“ popsal smyšlenou situaci Trump. „Je to šílené,“ uzavřel.
Ještě před výstupem se pochlubil, že jeho manželka Melania Trumpová nemá podobné výstupy ráda. „To vzpírání je strašné,“ citoval svou ženu. Jeho taneční a podobně energické výstupy považuje za „neprezidentské“, poznamenal web týdeníku Der Spiegel.
Sociální sítě mezitím zaplavily různorodé reakce. „Do jaké bizarní dimenze jsme se to dostali? To je tak trapné,“ reaguje jeden z uživatelů sítě X. „Ten muž je stupidní,“ napsal další. „Přál bych si, aby poslechl svou ženu,“ uvedl uživatel.
Naopak Trumpovi podporovatelé jsou s jeho výstupem spokojení. „Ne, nelituji svého hlasu, tohle je perfektní,“ napsala politická aktivistka Riley Gainesová. „Žádný prezident nebyl tak vtipný, jako Trump. Jeho projevy a načasování jsou vynikající,“ napsal další.