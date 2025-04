Trumpova léčba šokem. Američany dopad cel děsí, ale také naplňuje nadějí

To je skutečnost, kterou nejde jen tak přehlédnout. Atmosféra houstne a chtělo by to nějaký pozitivní okamžik, který by zjevně frustrované lidi trochu „nakopl“. Zatím nás Trumpova administrativa vybízí k trpělivosti s tím, že výsledky se dostaví velmi brzy. Mnoho lidí je nadále přesvědčených, že tohle všechno přispěje k dlouhodobé prosperitě americké ekonomiky. Další demonstrují a prezidentu Trumpovi nevěří vůbec nic.

Člověk nemusí být ekonomický expert, aby poznal, že je atmosféra v USA nadmíru vypjatá a situace vážná.