Trump uspořádá summit G20 ve svém klubu. Chce, aby přijel Putin i Si

„Každý to chce (v Doralu), protože je to hned vedle letiště. Je to nejlepší místo,“ citoval Trumpa portál Politico. „Všechno je krásné,“ dodal Trump o svém klubu.
Agentura Reuters poznamenala, že během svého prvního funkčního období chtěl Trump v Doralu uspořádat jiný globální summit, ale po kritice od vlastní Republikánské strany ohledně vhodnosti místa od takového plánu ustoupil. Nyní Bílý dům tvrdí, že výběr Doralu není ve střetu zájmů, neboť Trumpův klub má nezávislou správu.
|
Trump váhá: sankce, nebo nicnedělání. Jsi světlem na konci tunelu, konejší ho Putin
Letošní summit G20 se uskuteční v listopadu v Jihoafrické republice. Trump se ho ale nezúčastní, ačkoli ho na něj osobně během květnové návštěvy v Bílém domě pozval jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa. Trumpa na akci zastoupí viceprezident J. D. Vance.
Americký prezident už dříve naznačoval, že se události zřejmě nezúčastní. „Možná pošlu někoho jiného, protože mám velké problémy s Jihoafrickou republikou,“ řekl v červenci. Trump vládu JAR opakovaně kritizoval za přístup k bělošské menšině.