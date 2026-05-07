Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Trumpova strategie označila Evropu za líheň terorismu. Viní migraci i „globalisty“

Autor: ,
  11:07
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa představila novou protiteroristickou strategii, která ostře kritizuje Evropu. Dokument tvrdí, že evropský kontinent čelí rostoucí teroristické hrozbě kvůli masové migraci a otevřeným hranicím. Současně vyzývá k tvrdšímu postupu proti drogovým kartelům či levicovým extremistům.
Americký prezident Donald Trump (2026)

Americký prezident Donald Trump (2026) | foto: Getty Images

Trumpův poradce pro boj s terorismem Sebastian Gorka před Bílým domem (18....
Sebastian Gorka poslouchá projev prezidenta Donalda Trumpa během vzpomínkové...
Trumpův poradce pro boj s terorismem Sebastian Gorka před Bílým domem (18....
Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...
9 fotografií

Americký prezident ve středu podepsal novou protiteroristickou strategii, která se zaměřuje především na boj proti drogovým kartelům v západní hemisféře. Výrazná část dokumentu se ale věnuje také Evropě, kterou administrativa označuje za „inkubátor“ terorismu živeného masovou migrací. Washington zároveň evropský kontinent popsal jako „líheň teroristických hrozeb“.

Strategie má podle Trumpova poradce pro boj s terorismem Sebastiana Gorky cílit i na „násilné levicové extremisty“, včetně „radikálně protransgenderových“ skupin. Dokument zmiňuje také „násilné sekulární politické skupiny“, jejichž ideologie je podle administrativy protiamerická, anarchistická nebo „radikálně progenderová“, například hnutí Antifa.

Přestože Spojené státy označují evropské země za klíčové partnery v boji proti terorismu, strategie zároveň tvrdě kritizuje současný vývoj na evropském kontinentu.

Evropu administrativa označila za „inkubátor“ terorismu, jenž je živen masovou migrací, napsal britský list The Guardian. „Jako kolébka západní kultury a hodnot musí Evropa jednat nyní a zastavit svůj úmyslný úpadek,“ uvádí protiteroristická strategie.

Trump ztrácí i své skalní voliče. Drahota potápí silně budovaný kult osobnosti

„Všem je jasné, že dobře organizované nepřátelské skupiny využívají otevřené hranice a související globalistické ideály. Čím více se tyto cizí kultury rozšiřují a čím déle přetrvává současná evropská politika, tím více je terorismus zaručen,“ stojí dále ve strategii.

Dokument současně připouští, že evropské státy zůstávají „předními a dlouhodobými partnery USA v boji proti terorismu“. Dodává však, že Evropa je vážně ohrožena a představuje nejen cíl teroristických útoků, ale také „líheň teroristických hrozeb“.

Trumpova administrativa už dříve ve strategii národní bezpečnosti uvedla, že Evropě kvůli migraci hrozí „zánik civilizace“. Trump zároveň v minulosti kritizoval evropské spojence v NATO za nedostatečnou podporu jeho politiky vůči Íránu.

„Nepřijatelné hrozby pro národní bezpečnost“

V minulosti Trumpova administrativa podnikla výrazné kroky k přetvoření západní polokoule, a to svržením Nicoláse Madura nebo tlakem na současnou komunistickou vládu Kuby. Americká armáda pak od loňského září zabila nejméně 191 lidí při úderech lodě v Karibiku a východním Tichém oceánu s tím, že se podle ní jednalo o pašeráky drog.

Americká hlava státu se zároveň snaží tlačit na regionální lídry, aby více spolupracovali s Washingtonem v boji proti kartelům a sami podnikali vojenské akce proti pašerákům drog a nadnárodním gangům. Ty podle Trumpa představují „nepřijatelnou hrozbu“ pro národní bezpečnost západní polokoule.

Trump Íránu opět hrozí bombardováním, žádá dohodu a otevření Hormuzu

Gorka zároveň oznámil, že se představitelé administrativy v následujících dnech setkají se spojenci, aby projednali další koordinaci v oblasti boje proti terorismu. „Jak dal prezident jasně najevo, budeme vaši serióznost jako partnera a spojence posuzovat podle toho, jakým způsobem se do spolupráce zapojíte,“ řekl poradce před novináři a doplnil, že Spojené státy od svých partnerů očekávají „více“.

Levicové skupiny zůstávají podle dokumentu jednou z hlavních priorit republikánské administrativy. Strategie se zaměřuje na „násilné levicové extremisty, včetně anarchistů a antifašistů“. Po loňském atentátu na konzervativního aktivistu Charlieho Kirka část poradců Bílého domu vyzývala ke koordinovanému postupu proti skupinám, které podle nich podporují politické násilí.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Byty přetékající odpadem. Martin nabízí úklid zdarma, denně mu píší desítky lidí

Snaží se pomáhat Když si Martin Mojžíš Ondruš zakládal stěhovací firmu,...

„Prosím, přijeďte,“ píší Martinovi denně desítky lidí. Čekací listina na úklid domácnosti je dlouhá. Nejde totiž o ledajaký úklid. Martin Mojžíš Ondruš uklízí nejen zdarma, ale pomáhá hlavně lidem...

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

Obviněného Holobradu odvolali z představenstva příbramské nemocnice

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Rada Středočeského kraje v roli valné hromady ve čtvrtek odvolala z představenstva příbramské nemocnice Stanislava Holobradu. Bývalý šéf nemocnice je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek, v...

7. května 2026  11:49,  aktualizováno  11:55

Vláda chystá rozpočtový podfuk, podáme ústavní stížnost, říká Rakušan

Předseda STAN Vít Rakušan s dalšími členy stínové vlády hnutí, takzvaného...

Proti rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti, které chystá vláda Andreje Babiše, protestuje předseda opozičního hnutí STAN, exministr vnitra Vít Rakušan. „Vláda chystá rozpočtový podfuk....

7. května 2026  11:24,  aktualizováno  11:55

Budoucnost kuchyní: Trouba, která pozná pizzu, lednice v zásuvce a barvy proti stresu

Milánský veletrh Salone del Mobile

Kuchyně, které rozpoznají pokrm, zklidní mysl a dokonale splynou s obývacím pokojem. Letošní veletrh EuroCucina v Miláně ukázal, že budoucnost vaření není v kosmických technologiích, ale v nečekané...

7. května 2026  11:45

Požár v Českém Švýcarsku je zlikvidovaný, hasiči předali území správě parku

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Hasiči zlikvidovali požár v národním parku České Švýcarsko, kde v sobotu vzplál les. Poté, co ve čtvrtek vyhlásili likvidaci požáru, předali požářiště správě národního parku k dohledu a stanovili...

7. května 2026  7:21,  aktualizováno  11:42

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

7. května 2026  11:34

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

7. května 2026  11:32

Tragédie na Sokolovsku. Po nárazu do stromu zemřel v autě dvacetiletý řidič

Tragická nehoda na Sokolovsku. V osobním vozidle zemřel teprve dvacetiletý...

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek ráno u Kaceřova na Sokolovsku. V osobním autě přišel o život teprve dvacetiletý řidič. Mladík vyjel ze silnice a narazil do stromu.

7. května 2026  11:26

Trumpova strategie označila Evropu za líheň terorismu. Viní migraci i „globalisty“

Americký prezident Donald Trump (2026)

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa představila novou protiteroristickou strategii, která ostře kritizuje Evropu. Dokument tvrdí, že evropský kontinent čelí rostoucí teroristické...

7. května 2026  11:07

U bazénu nebylo volné žádné lehátko. Muž zažaloval cestovku a uspěl

Hotel Panorama (Vassilikos, Řecko)

Turista na dovolené vstával každý den už v šest hodin ráno, aby našel volné lehátko u bazénu. Marně, všechna byla obsazená ručníky. Muž se proto rozhodl žalovat cestovní kancelář.

7. května 2026  11:04

Češi se považují za vlastence, ukázal průzkum. Bránit zemi by šla jen menšina

Ilustrační snímek

Za vlastence se považuje většina Čechů. Vlast pro ně znamená místo, kde se narodili a vyrůstali, spojují si ji spíše s kulturní historií, tradicemi a společným jazykem než s konkrétními institucemi....

7. května 2026  10:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

7. května 2026  10:51

Ukrajinští „Duchové“ udeřili na Krymu. Zasáhli ruské vojenské vlaky

Ukrajinští „duchové“ zasáhli ruské vojenské vlaky na Krymu

Ukrajinská speciální jednotka Prymary (Duchové) udeřila na ruské vojenské vlaky na okupovaném Krymu a úspěšně narušila ruskou železniční logistiku. Video z podařené akce zveřejnila ve středu tamní...

7. května 2026  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.