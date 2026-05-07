Trumpova strategie označila Evropu za líheň terorismu. Viní migraci i „globalisty“

Americký prezident ve středu podepsal novou protiteroristickou strategii, která se zaměřuje především na boj proti drogovým kartelům v západní hemisféře. Výrazná část dokumentu se ale věnuje také Evropě, kterou administrativa označuje za „inkubátor“ terorismu živeného masovou migrací. Washington zároveň evropský kontinent popsal jako „líheň teroristických hrozeb“.
Strategie má podle Trumpova poradce pro boj s terorismem Sebastiana Gorky cílit i na „násilné levicové extremisty“, včetně „radikálně protransgenderových“ skupin. Dokument zmiňuje také „násilné sekulární politické skupiny“, jejichž ideologie je podle administrativy protiamerická, anarchistická nebo „radikálně progenderová“, například hnutí Antifa.
Přestože Spojené státy označují evropské země za klíčové partnery v boji proti terorismu, strategie zároveň tvrdě kritizuje současný vývoj na evropském kontinentu.
Evropu administrativa označila za „inkubátor“ terorismu, jenž je živen masovou migrací, napsal britský list The Guardian. „Jako kolébka západní kultury a hodnot musí Evropa jednat nyní a zastavit svůj úmyslný úpadek,“ uvádí protiteroristická strategie.
„Všem je jasné, že dobře organizované nepřátelské skupiny využívají otevřené hranice a související globalistické ideály. Čím více se tyto cizí kultury rozšiřují a čím déle přetrvává současná evropská politika, tím více je terorismus zaručen,“ stojí dále ve strategii.
Dokument současně připouští, že evropské státy zůstávají „předními a dlouhodobými partnery USA v boji proti terorismu“. Dodává však, že Evropa je vážně ohrožena a představuje nejen cíl teroristických útoků, ale také „líheň teroristických hrozeb“.
Trumpova administrativa už dříve ve strategii národní bezpečnosti uvedla, že Evropě kvůli migraci hrozí „zánik civilizace“. Trump zároveň v minulosti kritizoval evropské spojence v NATO za nedostatečnou podporu jeho politiky vůči Íránu.
„Nepřijatelné hrozby pro národní bezpečnost“
V minulosti Trumpova administrativa podnikla výrazné kroky k přetvoření západní polokoule, a to svržením Nicoláse Madura nebo tlakem na současnou komunistickou vládu Kuby. Americká armáda pak od loňského září zabila nejméně 191 lidí při úderech lodě v Karibiku a východním Tichém oceánu s tím, že se podle ní jednalo o pašeráky drog.
Americká hlava státu se zároveň snaží tlačit na regionální lídry, aby více spolupracovali s Washingtonem v boji proti kartelům a sami podnikali vojenské akce proti pašerákům drog a nadnárodním gangům. Ty podle Trumpa představují „nepřijatelnou hrozbu“ pro národní bezpečnost západní polokoule.
Gorka zároveň oznámil, že se představitelé administrativy v následujících dnech setkají se spojenci, aby projednali další koordinaci v oblasti boje proti terorismu. „Jak dal prezident jasně najevo, budeme vaši serióznost jako partnera a spojence posuzovat podle toho, jakým způsobem se do spolupráce zapojíte,“ řekl poradce před novináři a doplnil, že Spojené státy od svých partnerů očekávají „více“.
Levicové skupiny zůstávají podle dokumentu jednou z hlavních priorit republikánské administrativy. Strategie se zaměřuje na „násilné levicové extremisty, včetně anarchistů a antifašistů“. Po loňském atentátu na konzervativního aktivistu Charlieho Kirka část poradců Bílého domu vyzývala ke koordinovanému postupu proti skupinám, které podle nich podporují politické násilí.