Trumpův štáb prosí příznivce o peníze, republikáni dál zkoušejí změnit volby

Po volbách, které vyhrál kandidát Demokratické strany Joe Biden, prezidentova kampaň zasypávala stoupence apely spojenými se snahou změnit výsledek hlasování a hovořila o budování „fondu na obranu voleb“.



Podle médií šla nicméně většina vybraných peněz na účet nové politické organizace, jejíž prostředky mohou posloužit pro financování budoucí politické činnosti odcházejícího šéfa Bílého domu.

Už od první poloviny listopadu se spekuluje o tom, že se Trump bude chtít v roce 2024 znovu ucházet o prezidentskou funkci.

Podle CNN odběratelům od noci na 4. listopad přišlo už 554 mailových žádostí Trumpovy kampaně o příspěvky. To by odpovídalo přibližně deseti takovým zprávám za den. Televize dále zaznamenala 195 SMS zpráv v podobném duchu.

S výjimkou 25. prosince údajně frekvence výzev během vánočních prázdnin nijak výrazně neklesala. „Před svátky vzkazy vyzývaly stoupence, aby podepsali sváteční pozdrav prezidentovi. V posledních dnech přišla kampaň tlačící příznivce do zaslání 30 nebo více dolarů za Trumpův kalendář pro rok 2021,“ píše CNN.

Prezidentův štáb již dříve uvedl, že za první měsíc po konci hlasování v prezidentské volbě vybral od dárců 207 milionů dolarů (skoro 4,5 miliardy korun). Na povolební soudní spory údajně za měsíc vynaložil bezmála devět milionů dolarů.

Ani jedna z desítek žalob republikánského tábora nevyústila ve změnu výsledků hlasování. Obvinění z masivních podvodů v klíčových státech se nepotvrdila, Trump ovšem nadále odmítá veřejně akceptovat porážku.

Několik zástupců Republikánské strany v čele s texaským kongresmanem Louiem Gohmertem v pondělí také zažalovalo amerického viceprezidenta Mikea Pence ve snaze zajistit mu možnost změnit výsledek prezidentské volby. Po federálním soudci v Texasu žádají, aby Penceovi přiznal právo při speciálním zasedání Kongresu zneplatnit hlasy prezidentských volitelů.

Americká média označují šance žaloby na úspěch za mizivé. „Ne, tohle nebude fungovat,“ poznamenal na svém blogu i profesor z kalifornské univerzity v Irvine a odborník na volební právo Rick Hasen.

Iniciativa Gohmerta a dalších spojenců končícího prezidenta souvisí s nadcházejícím společným zasedáním dvou komor Kongresu, při němž budou formálně vyhlášeny výsledky hlasování prezidentských volitelů. Trump v souladu s výsledky „lidového hlasování“ v jednotlivých státech USA získal 232 volitelských hlasů, zatímco kandidát Demokratické strany Biden 306.

Zmíněné zasedání zákonodárců, které je na programu 6. ledna, bude coby předseda Senátu řídit viceprezident Pence. Podle nové žaloby může na základě 12. dodatku ústavy rozhodnout, které volitelské hlasy započítat, nebo zda vůbec nějaké započítat.

Dvanáctý ústavní dodatek z roku 1804 upravuje mechanismus volby amerického prezidenta sborem volitelů. V některých amerických státech letos 14. prosince vedle oficiálně jmenovaných volitelů hlasovala i skupina neoficiálních republikánských zástupců.

Podle médií však hlasy „alternativních“ volitelů nemají v zákonem daném procesu žádný význam, zatímco Penceova role při uzavírání výsledků voleb je čistě ceremoniální.

„Právě sledujeme, jak lidé, kteří si říkají konzervativci, hájí stanovisko, že viceprezidenti by měli mít jednostrannou pravomoc rozhodovat prezidentské volby,“ komentoval vývoj reportér zpravodajského webu Axios Jonathan Swan.

Magazín Politico označuje sebemenší úspěch republikánské soudní stížnosti za něco nepravděpodobného. „Žaloba nicméně staví Pence do pozice, v níž musí buďto proti ní protestovat, čímž by se dostal do opozice vůči Trumpovi a jeho republikánským obhájcům, nebo ji podpořit a tím dát najevo úmysl podkopat verdikt voličů z letošního hlasování,“ dodává článek.

Předávání moci pořád nefunguje, stěžuje si Biden

Biden se prezidentského úřadu ujme při slavnostní inauguraci 20. ledna příštího roku. Jednou z největších výzev po nástupu do funkce bude podle něj znovu získat Spojených státům důvěryhodnost ve světě.



Řada zemí v době Trumpovy vlády totiž podle něj „začala hledat nové cesty, jak nás obejít nebo pracovat bez nás“. „Získáme zpět naši důvěryhodnost, abychom mohli vést svobodný svět,“ slíbil Biden.



Nyní si ovšem stěžuje, že on a jeho tým nedostávají od Trumpovy administrativy potřebné informace z klíčových oblastí národní bezpečnosti. Informovala o tom agentura Reuters.

Necelý měsíc před převzetím moci s Bidenem podle jeho slov řádně nespolupracuje ani ministerstvo obrany.„Setkali jsme se s obstrukcemi ze strany politického vedení tohoto ministerstva,“ řekl Biden na adresu Pentagonu. „Překážky“ klade podle něj jeho týmu do cesty i politické vedení Úřadu pro řízení a rozpočet (OMB). Chování Trumpovy administrativy označil za „nezodpovědné“.

Zpravodajský web Axios už 19. prosince s odvoláním na své zdroje informoval, že úřadující ministr obrany Chris Miller nařídil, aby se napříč Pentagonem zastavila jednání se zástupci Bidenova týmu. Ministerstvo následně hovořilo o „oboustranně dohodnuté sváteční přestávce“, jeden z Bidenových poradců však toto tvrzení popřel.

Podle Bidena během čtyřletého Trumpova vládnutí mnoho vládních agentur, které se zabývají národní bezpečnostní, „utrpělo obrovské škody“ a to jak v oblasti personální a kapacitní, tak v oblasti morálky.

„Pro naši vládu tak bude složitější chránit americký národ,“ uvedl budoucí prezident.