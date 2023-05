Pět dní, jež neotřásly Amerikou. Nevypadá to, že se USA poučily z Russiagate

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Pět dnů poté, co Amerika dostala černé na bílém, že spiknutí Donalda Trumpa s Rusy bylo ve skutečnosti spiknutím demokratů proti Trumpovi, je vše při starém. Republikáni to berou jako potvrzení o největším volebním špinavém triku dějin, demokraté říkají, že zpráva, na níž se pracovalo čtyři roky, nepřinesla nic nového. Což je zvláštní, protože oni od začátku tvrdí opak toho, co zpráva. A tvrdí to i teď, pořád dál.