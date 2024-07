Amerika vyhlíží Trumpův projev. Do hry může vstoupit i budoucí první dáma

Poslední den sjezdu začne v pátek v 1:00 SELČ, Trumpovo vystoupení přijde až na závěr kolem páté hodiny ráno. Dosavadním vrcholem sjezdu, mimo očekávané nominace Trumpa do boje o Bílý dům, bylo oznámení jeho viceprezidenta.

Tím je americký senátor J.D. Vance. Ve středečním projevu slíbil, že bude klást na první místo Američany a jejich potřeby, upřednostňovat pracující lid před obchodníky z Wall Streetu či výstavbu továren. Kritizoval rovněž Čínu a její ekonomický model, který podle Vance prosperuje na úkor Spojených států.

„V malých městech, jako je to moje v Ohiu, nebo v sousední Pensylvánii, nebo v Michiganu, ve státech po celé naší zemi, tamní pracovní místa byla přesunuta do zámoří a děti poslány do války,“ řekl 39letý Vance, který v projevu často dělal dramatické pauzy a dával prostor pro potlesk publika. Několikrát mluvil o svém skromném původu a prohlásil, že „bude viceprezidentem, který nikdy nezapomene, odkud pochází,“ dodal.

Vance opakovaně oslovoval pracující třídu a zmiňoval průmyslové státy. Podle agentury Reuters to jsou právě státy Michigan, Pensylvánie a Wisconsin, ve kterých dosud není jasné, zda se ve volbách přikloní na stranu republikánů či demokratů a mohly by tak být rozhodující pro výsledek listopadových voleb.

Na nominačním sjezdu od pondělí vystoupila celá řada vlivných republikánů, velký ohlas sklidil například Trumpův ekonomický poradce Peter Navarro. A to jen několik hodin poté, co byl propuštěn z vězení na Floridě, kde si odpykával čtyřměsíční trest za to, že odmítl spolupracovat s vyšetřovateli útoku Trumpových příznivců na Kapitol ze 6. ledna 2021, píše AFP.

Velkou neznámou před zakončením sjezdu zůstává proslov Melanie Trumpové. Ta se vyhýbá veřejným vystoupením a svého manžela během primárek takřka nepodporovala. V jednom z rozhovorů však prozradila, že se do kampaně zapojí, až „nastane ten správný čas“. Zámořská média uvádí, že nominační sjezd by mohl být pro Trumpovou jednou z posledních příležitostí.