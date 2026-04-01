Hrozby odchodem z NATO nejsou reálné, říká analytik. Evropa pomoc USA už nečeká

Jak čtete výrok Donalda Trumpa o tom, že zvažuje stažení USA z NATO v reakci na postoj evropských spojenců k Íránu? Je to reálná hrozba?
U Donalda Trumpa člověk nikdy neví, protože se ukazuje, že je naprosto nevyzpytatelný ve své politice — zahraniční, domácí i jakékoli jiné — a věci, které platí jeden den, nemusí platit druhý. Já bych to ale osobně vnímal spíš jako zoufalý pokus vytvořit tlak na spojence v rámci Severoatlantické aliance, aby je dostal do konfliktu s Íránem, do kterého se Spojené státy s Izraelem dostaly samy vlastním přičiněním a teď nevědí, jak z něj ven, za cenu ohromných škod a investic, přičemž to nikam nevede. Íránci nadále vzdorují a ukazuje se, že otevřít Hormuzskou úžinu není tak snadné, jak to Trump a další rétoricky podávali.
Takže to vnímám spíš jen jako verbální nátlak, dost podobný tomu, jakým Trump tlačil například na Dánsko a další evropské státy kvůli Grónsku, a nakonec se nestalo vůbec nic. A vidíme, že evropští lídři jeden vedle druhého na to neslyší a na toto americké vydírání, tedy nechat se zatáhnout do americké války, prostě nechtějí přistoupit.
Co znamená dokončení? Je to dokončení války, konfliktu, nebo splnění cílů? My totiž vůbec nevíme, co mělo být původním cílem vojenských operací.