Podle argentinského listu La Nación přinesly klíčové volby do Kongresu Trumpovi večer jako z noční můry. „Demokraté vyrvali republikánům většinu v Senátu i Sněmovně reprezentantů, což pro prezidenta představuje tvrdou ránu s nedozírnými důsledky,“ píše deník, podle něhož to zásadně poznamená poslední dva roky osmdesátiletého politika v Bílém domě.
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Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát
„Pro republikány to byla vyložená jatka, tvrdé potrestání amerického prezidenta a historický večer,“ hodnotí španělský list El País, podle něhož demokraté Trumpovi vrátili úder plnou silou – jako bojovník, který se po porážce znovu zvedl ze země.
Deník tak zřejmě narážel na to, že demokraté vyhráli i v řadě států, které patří k republikánským baštám, v nichž Trump ještě v prezidentských volbách v roce 2024 jasně zvítězil.
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„Modré tsunami smetlo republikány, ponížilo prezidenta Trumpa a vlilo Americe novou krev do žil,“ konstatuje zase italský list La Stampa, který píše také o jednoznačném a drtivém výsledku, díky němuž demokraté ovládnou obě komory amerického parlamentu. Ve Sněmovně reprezentantů by podle odhadů amerických médií mohli mít kolem 258 křesel a v Senátu 54.
„Trump skutečně směřoval k historickému debaklu, který si může přičíst výhradně sám sobě. Tématem, které voliče trápilo nejvíce, totiž byla inflace, kterou vyvolala a dále přiživovala válka s Íránem. Odpovědnost za nespokojenost proto leží přímo na šéfovi Bílého domu a jeho rozhodnutích,“ je přesvědčen další italský deník La Repubblica.
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Být na lístku, vyhráli bychom drtivě. Výsledky jsem ochotný uznat, řekl Trump
Nyní je podle španělského listu La Vanguardia velkou otázkou, jakého Trumpa uvidí svět po této drtivé porážce. „Mezinárodní situace se stala tak nestabilní, že by Trump v příštích dvou letech svého funkčního období mohl vyvolat katastrofu. Uvidíme, jak ho tato tvrdá porážka emocionálně ovlivní. Zbývají dva roky mezi válkou a mírem,“ míní deník.